El rodaje de la serie de Netflix sobre JFV arranca en la senda donde encontraron en Benicàssim a una de las víctimas
La grabación de 'En el círculo del asesino' comienza en una senda forestal junto a la N-340, donde fue hallado el cuerpo de Sonia Rubio
Eva Bellido
30 años después de uno de los crímenes que más marcaron a la provincia, Benicàssim y sus alrededores vuelven a estar en el centro de la historia. Netflix ha iniciado en la localidad el rodaje de su nueva serie En el círculo del asesino, inspirada en los homicidios cometidos por Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV), considerado el primer asesino en serie reconocido en España.
La grabación arrancó este martes en un sendero forestal del término de Orpesa, próximo a la N-340, muy cerca del lugar donde en noviembre de 1995 fue hallado el cuerpo de Sonia Rubio, la joven profesora de inglés que desapareció tras salir de madrugada de una discoteca en Benicàssim cuando se disponía a regresar al apartamento familiar.
Su caso conmocionó a toda la provincia: fue agredida sexualmente y estrangulada, convirtiéndose en la primera víctima de Ferrándiz, que años después confesaría cinco asesinatos con el mismo modus operandi en la provincia. Condenado a 69 años de prisión, está en libertad condicional desde el 2023, tras cumplir 25 años.
En la zona de acceso al rodaje, el paso permaneció restringido con vallas metálicas y personal de seguridad. A un lado de la carretera, podía verse este martes un camión portavehículos (utilizado habitualmente para el transporte de coches o motocicletas) junto a varias motos y vehículos del equipo técnico, durante esta jornada que se prolongó hasta las 20.00 horas.
Elenco de la serie
La serie, compuesta por siete episodios, está dirigida por Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone, Alma) y Pedro Martín-Calero (El llanto), y producida por Morena Films. Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana encabezan el reparto, junto a Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, Paula Usero y Albert Pla, entre otros.
El rodaje en Benicàssim durará hasta el 21 de noviembre
El rodaje continuará en distintos enclaves de Benicàssim durante las próximas semanas (entre ellos la zona de Ksim, avenida del Ferrocarril, la bolera y discotecas), además de otras localizaciones de la provincia, antes de trasladarse a Madrid.
Parte del equipo técnico y artístico se hospeda en el Hotel Orange, donde estos días se realizan pruebas de vestuario y maquillaje.
De los 1.400 vecinos que participaron en el casting celebrado en el Casal Jove a principios de mes, la productora ya contacta por WhatsApp con los seleccionados para las jornadas de figuración.
El rodaje en Benicàssim y su entorno se prolongará hasta el 21 de noviembre, devolviendo a las cámaras el paisaje de uno de los episodios más oscuros de la crónica negra provincial.
Periodismo de investigación
En el círculo del asesino combina suspense y periodismo de investigación. La historia sigue a una joven periodista, interpretada por Gabriela Andrada, que reconstruye para un pódcast los crímenes de Ferrándiz, con la ayuda de una veterana reportera, papel de Belén Rueda, que cubrió el caso en los años noventa. La trama se desarrolla en dos tiempos: la actualidad y la época en la que ocurrieron los asesinatos (1995 y 1996), recreando escenarios reales de la provincia en esta serie que Netflix ya ha anunciado como uno de sus grandes estrenos del 2025.
