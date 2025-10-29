¿Eres artista urbano en Alicante? No te pierdas este concurso en el que puedes ganar mil euros

Ha sido punto de encuentro para muchos alicantinos y ahora celebra con arte su 50 cumpleaños. Tribeca, el primer restaurante del Grupo María José San Román abrió sus puertas hace cincuenta años como Frankfurt y en 1999 adoptó el nombre del barrio neoyorquino de Tribeca. Fue el primero en acercar el fast food -hoy convertido en fast good con los ingredientes del huerto Terramón- a través de sus hamburguesas, bocadillos y salchichas sin norma y mucho sabor.

El local ubicado en la calle San Fernando nº 18 de Alicante desde 1975 aprovecha este aniversario para cambiar de imagen y dejar que sea el público quien decida cómo quiere que sea. Para ello, ha convocado un concurso de arte urbano, El alma del muro, para volver a convertirse en un escaparate del arte urbano en la ciudad y que los artistas locales se expresen y redefinan el alma de sus paredes.

Evolución del restaurante a lo largo de 50 años / isabel3153

Requisitos y plazos para participar en el concurso

Para participar en este concurso es requisito conocer el espíritu de Tribeca, ser alicantino o residir actualmente en la provincia. Se convoca a artistas urbanos de cualquier disciplina -grafiti, muralismo, ilustración, arte tipográfico...-, que pueden participar de forma individual o en grupo y tendrán que presentar su pitch creativo explicando el concepto de la obra.

La recepción de candidaturas, que se registran desde un formulario en su web, ya está abierta y se admitirán propuestas hasta el 18 de noviembre. Entre los proyectos recibidos se elegirán a cinco finalistas, por un jurado formado por representantes del grupo San Román, artistas invitados y agentes culturales como José Piñero, Joserre Perezgil, Pablo Alberti o Isa Morbella, entre otros.

María José San Román y Geni Perramón / INFORMACIÓN

Durante dos días, el 24 y 25 de noviembre, Tribeca apagará los fogones para transformarse en un espacio de creación y que los artistas plasmen su obra a puerta cerrada. Desde el momento en que los cinco murales estén listos y hasta el 7 de enero, cada cliente tendrá en su ticket un código QR para votar por su rincón favorito.

Los dos más votados -que se conocerán el 7 de enero- obtendrán 1.000€ y 500 € respectivamente y pasarán a formar parte de la nueva historia del local, puesto que se quedarán de forma permanente. Las otras tres paredes mantendrán durante un tiempo esas obras y después volverán a ser lienzo para que otros artistas sigan contando lo que pasa en Alicante de forma rotativa a través de este mítico restaurante.

Frankfurt Vips de Tribeca / Mikel Ponce

Colaboradores en la iniciativa