¿Eres artista urbano en Alicante? No te pierdas este concurso en el que puedes ganar mil euros
El restaurante Tribeca celebra su 50 aniversario con una convocatoria abierta para pintar sus paredes
El plazo está abierto hasta el 18 de noviembre y el público seleccionará a los ganadores entre cinco finalistas
Ha sido punto de encuentro para muchos alicantinos y ahora celebra con arte su 50 cumpleaños. Tribeca, el primer restaurante del Grupo María José San Román abrió sus puertas hace cincuenta años como Frankfurt y en 1999 adoptó el nombre del barrio neoyorquino de Tribeca. Fue el primero en acercar el fast food -hoy convertido en fast good con los ingredientes del huerto Terramón- a través de sus hamburguesas, bocadillos y salchichas sin norma y mucho sabor.
El local ubicado en la calle San Fernando nº 18 de Alicante desde 1975 aprovecha este aniversario para cambiar de imagen y dejar que sea el público quien decida cómo quiere que sea. Para ello, ha convocado un concurso de arte urbano, El alma del muro, para volver a convertirse en un escaparate del arte urbano en la ciudad y que los artistas locales se expresen y redefinan el alma de sus paredes.
Requisitos y plazos para participar en el concurso
Para participar en este concurso es requisito conocer el espíritu de Tribeca, ser alicantino o residir actualmente en la provincia. Se convoca a artistas urbanos de cualquier disciplina -grafiti, muralismo, ilustración, arte tipográfico...-, que pueden participar de forma individual o en grupo y tendrán que presentar su pitch creativo explicando el concepto de la obra.
La recepción de candidaturas, que se registran desde un formulario en su web, ya está abierta y se admitirán propuestas hasta el 18 de noviembre. Entre los proyectos recibidos se elegirán a cinco finalistas, por un jurado formado por representantes del grupo San Román, artistas invitados y agentes culturales como José Piñero, Joserre Perezgil, Pablo Alberti o Isa Morbella, entre otros.
Durante dos días, el 24 y 25 de noviembre, Tribeca apagará los fogones para transformarse en un espacio de creación y que los artistas plasmen su obra a puerta cerrada. Desde el momento en que los cinco murales estén listos y hasta el 7 de enero, cada cliente tendrá en su ticket un código QR para votar por su rincón favorito.
Los dos más votados -que se conocerán el 7 de enero- obtendrán 1.000€ y 500 € respectivamente y pasarán a formar parte de la nueva historia del local, puesto que se quedarán de forma permanente. Las otras tres paredes mantendrán durante un tiempo esas obras y después volverán a ser lienzo para que otros artistas sigan contando lo que pasa en Alicante de forma rotativa a través de este mítico restaurante.
Colaboradores en la iniciativa
El concurso se lanza en colaboración con Coca-Cola Europacific Partners y está dinamizando de forma conjunta con el restaurante por la influencer Elena Vidal desde su perfil @alicantestreetstyle.
