La cara B de la Muestra de Autores en Alicante: jornadas, cursos y encuentros de traducción

Además de las 16 representaciones teatrales que engloba la 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (Mutesac), a punto de celebrarse del 7 al 16 de noviembre en siete sedes de Alicante, también propone una serie de actividades profesionales dirigidas a autores, docentes, traductores y agentes del sector, con el fin de fomentar la formación, el intercambio de ideas, la reflexión sobre la práctica dramatúrgica y la proyección internacional de la autoría viva.

El programa profesional arrancará con las Jornadas Profesionales, que se celebrarán los días 7 y 8 de noviembre en Las Cigarreras. A lo largo de estas dos jornadas se desarrollará el trabajo interno de las principales asociaciones autorales estatales (AAT, AVEET, ACD, ADIB, DramaturGA y DREM) para hacer evolucionar el Manual de Buenas Prácticas de la Dramaturgia que se generó hace dos ediciones. El objetivo de esta actividad es recoger la problemática y casuística en la edición de textos teatrales y las conclusiones que se extraigan se presentarán ante los asistentes.

También se celebrarán mesas de debate sobre la enseñanza reglada y no reglada de la dramaturgia y la escritura teatral en España (Escuelas de Arte Dramático, talleres y cursos); así como la presentación del libro Per què fer teatre a l’Aula? Situacions d’aprenentatge a través del teatre valencià contemporani, un texto didáctico editado por AVEET y Diputación de Valencia / Teatro Escalante, especialmente dirigido a profesorado y alumnado de Educación Secundaria.

Patrícia Pardo imparte un curso / INFORMACIÓN

Cursos de Lola Blasco y Patrícia Pardo

La oferta formativa de la Muestra se completará con dos cursos intensivos: los días 10, 11 y 12 de noviembre en el IAC Juan Gil-Albert, la dramaturga alicantina Lola Blasco impartirá un curso sobre Dramaturgias de la senectud, vinculado a su espectáculo en la Muestra. Los días 13 y 14 de noviembre en la Sala Núria Espert del Teatro Principal de Alicante, Patrícia Pardo ofrecerá un curso bajo el epígrafe Recuperem el diàleg, coordinado por ProTea (Plataforma de Profesionales del Teatro de la Provincia de Alicante).

Cita con la traducción teatral

Asimismo, se celebrará una nueva edición del Encuentro de Traducción Internacional los días 11 y 12 de noviembre en Las Cigarreras, coordinado por Dani Ramírez y Eva Redondo (Contexto Teatral), que pondrá en contacto a cinco traductoras internacionales, Christilla Vasserot (Francia), Rachel Toogood, (Inglaterra), Luminita Voina-Raut (Rumanía), Franziska Muche (Alemania) y Antonella Caron (Italia), con doce dramaturgas y dramaturgos españoles para favorecer la internacionalización de sus textos.

Según Roberto García, el director artístico de la Muestra, "la programación profesional nace para dotar al sector de herramientas y espacios reales de trabajo: actualizar el Manual de Buenas Prácticas, conectar la docencia con la práctica dramatúrgica, abrir la formación a nuevas miradas y tender puentes internacionales mediante la traducción. Queremos que autores, docentes y traductores salgan de esta edición con alianzas, recursos y nuevas vías de circulación para sus obras”.

El plazo de inscripción para los cursos de formación ya está abierto a través de la web del IAC Juan Gil-Albert y de ProTea.