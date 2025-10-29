Descubre los cortos alicantinos en la rampa de salida de los Goya

La Academia de Cine ya ha anunciado el listado de los cortometrajes que participan en la 40 edición de los Premios Goya. Esta preselección, de un total de 48 títulos -15 cortometrajes de ficción, 15 de animación y 18 documentales-, ha sido anunciada este miércoles por los ganadores de estas categorías en la pasada edición y entre las obras que optan a las nominaciones finales se incluyen varios títulos de sello alicantino.

En la categoría de ficción se encuentra Insalvable, del alicantino Javier Marco, sostenido por dos grandes figuras como Pedro Casablanc y Javier Pereira, que protagonizan esta historia en la que una cena, inicialmente de agradecimiento, se convierte en una pesadilla con tintes de thriller. El corto ha ganado ya varios premios y ha sido seleccionado en más de una veintena de festivales.

"Insalvable", de Javier Marco / INFORMACIÓN

También con rostros conocidos como Mamen García y Fernando Colomo, pero en tono de humor, ha armado la alicantina Vanesa Romero su segundo cortometraje, Sexo a los 70, ganadora de 22 premios y seleccionado en 66 festivales, según Selected Films Distribution. Romero, más conocida por su faceta de actriz en series de comedia, debutó en la dirección con éxito con Un día de mierda, de 2022.

Producciones desde Alicante

Por otro lado, la productora alicantina Jaibo Films, de Adán Aliaga y Miguel Molina, tiene dos trabajos seleccionados. En la categoría de ficción se encuentra La sangre, estrenado en el festival de cine de Rotterdam, del director sevillano Joaquín León, que con su corto anterior, Calor infinito, ganó el premio Versión Española/SGAE. En este cuenta la historia de Álvaro, un adolescente que se siente fuera de lugar hasta que en una procesión de la Virgen María derrama lágrimas de sangre y la gente le ofrece grandes sumas de dinero.

El otro trabajo producido por Jaibo films es El santo, en colaboración con la alicantina Montgó Films que dirige Carlo d'Ursi, que a su vez dirige este cortometraje -seleccionado en la categoría documental- que también hace referencia a una aparición milagrosa.

"De sucre", producida por Suica Films / INFORMACIÓN

Otra productora de la Marina Alta, en este caso de Pego, es la creada por Sergi Miralles y Mila Luengo, Aire de Cinema, (L'àvia i el foraster) que está detrás de uno de los cortometrajes más perturbadores también seleccionado en el apartado de ficción, Cólera, donde un simple contratiempo se convierte en una historia de terror con Nacho Fresneda, Jorge Motos y Manuel Chanchal. Cuenta con 29 premios tras su paso por 115 festivales.

Por último, Suica Films, la productora del ilicitano Pepe Andreu y Rafa Molés, produce De sucre, de la catalana Clàudia Cedó, que aborda el deseo de ser madre de una joven con discapacidad intelectual y la batalla por sus derechos, una historia estrenada en la pasada Seminci y galardonada con una docena de premios y más de una veintena de selección en festivales.

Los 48 cortometrajes de los 40 Premios Goya

Mejor Cortometraje de Animación

Azkena. Producción: Izaskun Arandia. Dirección: Ane Inés Landeta, Lorea Lyons.

Baile con la Muerte. Producción: Carlota Massó. Dirección: Carlota Massó.

Buffet Paraíso. Producción: Álex Cervantes, Roger Torras. Dirección: Héctor Zafra, Santi Amézqueta.

Carmela. Producción: David Castro González, Ilan Urroz, Leticia Montalvá. Dirección: Vicente Mallols.

El corto de Rubén. Producción: Jose María Fernández de Vega. Dirección: Jose María Fernández de Vega.

El estado del Alma. Producción: Diogo Carvalho, Jose María Fernández de Vega, Nuno Beato. Dirección: Sara Naves.

Está por venir (Y tendrá tus ojos). Producción: Diego Herguera, Izibene Oñederra. Dirección: Izibene Oñederra.

Flocky. Producción: Juan Carlos Concha. Dirección: Esther Casas Roura.

Gilbert. Producción: Mónica Gallego. Dirección: Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez.

Maleza. Producción: Bruno Simões, Carlota Pou. Dirección: Carina Pierro Corso

Mater Benefacta. Producción: Anna Solanas Santacana. Dirección: Anna Solanas Santacana, Marc Riba Roqué.

One-Way Cycle. Producción: Alicia Núñez Puerto, Chelo Loureiro, Diogo Carvalho, Nuno Beato. Dirección: Alicia Núñez Puerto.

Pietra. Producción: Iván Madolell, Leticia Montalvá, Nuno Beato. Dirección: Cynthia Levitan.

Plazer bat. Producción: Sonia Estévez. Dirección: Sonia Estévez.

Tesoro. Producción: Paola Tejera Manchón. Dirección: Carmen Álvarez Muñoz

Mejor Cortometraje Documental

Behind the wall. Producción: Juan I. Malcolm. Dirección: Martin D. Guevara.

DARU/N (Madre/Fallecida). Producción: Benjamin Hindrichs, Júlia Orrit González, Lucimeiry Souza da Silva. Dirección: Benjamin Hindrichs

Disonancia. Producción: Eva Patricia Fernández Manzano, Rafael Linares. Dirección: Raquel Larrosa.

El Amoragaor. Producción: Adrián Ordoñez Santiago. Dirección: Adrián Ordoñez Santiago

El custodio de Bahía Honda. Producción: Andrés Díaz, Arturo Franco Díaz. Dirección: Arturo Franco Díaz

El que no ve. Producción: Juan San Martín. Dirección: Natxo Leuza.

El Santo. Producción: Adán Aliaga, Carlo D'Ursi, Miguel Molina Carmona. Dirección: Carlo D’Ursi.

Emilia. Producción: Carlos Indriago, Jorge Minguela, Rafa Arroyo. Dirección: Rafa Arroyo

La conversación que nunca tuvimos. Producción: Cristina Urgel, Eva Moreno. Dirección: Cristina Urgel.

Le Prime Volte. Producción: Ainhoa Andraka, Zuri Goikoetxea. Dirección: Giulia Cosentino, Perla Sardella.

Les imatges arribaren a temps. Producción: Jaume Carrió, Joan Bover. Dirección: Jaume Carrió.

Locas del ático. Producción: Katixa de Silva. Dirección: Tamara García Iglesias.

Platónico, platónica. Producción: Tamara Canosa, Xacio Baño. Dirección: Xacio Baño.

Relax. Producción: José Luis Sánchez Maldonado. Dirección: José Luis Sánchez Maldonado.

The painter’s room. Producción: Bernat Manzano, Miguel Ángel Blanca, Montse Pujol Solà. Dirección: María Colomer Canyelles

Vientres de arena. Producción: Álvaro Montes Sánchez, Pablo Montes Sánchez. Dirección: Álvaro Montes Sánchez, Pablo Montes Sánchez

Zona Cero. Autorretrato de un maltratador de océanos. Producción: David Gaspar, Luis Piquer Trujillo. Dirección: David Gaspar.

Zona Wao. Producción: Izaskun Arandia, Nagore Eceiza Mugica. Dirección: Nagore Eceiza Mugica.

Mejor Cortometraje de Ficción

Ángulo Muerto. Producción: José Luis Rancaño, Pablo López Torres. Dirección: Cristian Beteta.

Còlera. Producción: Mila Luengo, Sergi Miralles. Dirección: José Luis Lázaro.

De sucre. Producción: Ariadna Dot, Rafa Molés, Tono Folguera. Dirección: Clàudia Cedó.

Donde se quejan los pinos. Producción: Ed Antoja. Dirección: Ed Antoja.

El cuento de una noche de verano. Producción: Emilia Fort, María Herrera, Stefan Schmitz. Dirección: María Herrera.

El Príncep. Producción: Adrià Lahuerta, Carlota Coloma. Dirección: Alex Sardà.

Insalvable. Producción: Javier Marco Rico. Dirección: Javier Marco Rico.

La mort. Producción: Jesús Soria. Dirección: Jesús Martínez ‘Nota’.

La sangre. Producción: Adán Aliaga, Miguel Molina Carmona. Dirección: Joaquín León.

Nens. Producción: Laura Rubirola Sala. Dirección: Anna Martí Domingo.

Pálpito. Producción: Marisa Crespo, Moisés Romera. Dirección: Marisa Crespo, Moisés Romera.

Pipolos. Producción: Daniel Sánchez Arévalo, Maripaz Lara, Néstor López, Sara Muñoz Gil. Dirección: Daniel Sánchez Arévalo.

Sexo a los 70. Producción: Beatriz Bodegas, Paloma Tejero, Raúl Ruano. Dirección: Vanesa Romero.

Solo Kim. Producción: Diego Herrero, Esther Cabrero. Dirección: Diego Herrero, Javier Prieto de Paula.

Una cabeza en la pared. Producción: Alberto Torres, Diego Saniz, Jorge Acosta, Manuel Manrique. Dirección: Manuel Manrique.