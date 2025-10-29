Ni Homero ni Sófocles: un escritor de Alcoy se alza como la nueva voz de la épica griega

No hay que irse muy lejos para descubrir al que puede convertirse en el nuevo referente de la novela épica griega. El escritor Daniel Ortiz (Alcoy, 1992) acaba de publicar un libro que combina adrenalina y divinidad en dosis simétricas, transportando al lector al corazón del Peloponeso con La sombra de Agamenón, una obra editada por RBA que supone su consagración como autor de novela histórica y que supone su salto a una gran editorial tras sus dos primeras referencias: Los hijos de Prometeo y El arca de Villamanta.

La historia narra la vida de un líder que ha quedado en segundo plano en la memoria colectiva, Agamenón, eclipsado por otros héroes que han resistido con mayor fortuna el paso del tiempo. Sin embargo, Ortiz le da voz desde una perspectiva inédita: la de su auriga real, Aurimedón. Es él, y no el rey de Micenas, quien cobra protagonismo en una trama marcada por envidias, deidades y pasiones de la civilización clásica. Una narración terrenal que hilvana con sutileza y magnetismo un viaje vital que acompaña tanto al auriga como al propio Agamenón.

Portada de "La sombra de Agamenón", la nueva novela de Daniel Ortiz / INFORMACIÓN

A lo largo de la obra, el lector asiste al crecimiento y madurez de ambos personajes desde una óptica nueva. Si Homero retrató a Agamenón como un líder poderoso pero arrogante en La Ilíada, el autor alcoyano lo desciende al terreno humano para explorar la persona detrás del mito, con sus proezas, contradicciones y limitaciones. Una vida marcada por la gloria y la tragedia que mantiene la intensidad narrativa en cada página.

Una novela movida por la pasión de quien la escribe

Escrita con la pasión de quien domina el mundo clásico y sabe transmitirlo, La sombra de Agamenón viaja por el tiempo a un ritmo vibrante que multiplica su potencia literaria. “Este libro es una novela histórica que intenta dar voz a un personaje algo olvidado de la historia griega. Cuando leemos La Ilíada, nos atraen héroes como Aquiles o Áyax, porque tienen cualidades casi divinas. En cambio, Agamenón es el personaje más humano, el más imperfecto, el que todos tratamos de evitar porque nos recuerda a nosotros mismos”, explica el autor.

La idea central de la novela es preguntarse si realmente fue tan malo como lo pintan: ¿nació siendo un monstruo en una época de dioses o fueron las circunstancias las que lo hicieron así? Todo aquel que quiera descubrir la respuesta podrá hacerlo en la presentación oficial de la obra, que tendrá lugar el jueves 30 de octubre a las 19 horas en la librería Atticus Libros de San Vicente del Raspeig. De esta forma, la epopeya creada por el autor alcoyano tendrá la oportunidad de cobrar una nueva dimensión ante el público alicantino.

Una documentación para generar un personaje único

Para dar forma a un cúmulo de situaciones que oscilan entre el mito y la realidad, el autor se ha empapado de múltiples fuentes que le han ofrecido diferentes versiones de Agamenón, generando de entre todas ellas un personaje único. “Según qué fuente leas, cambia totalmente su retrato. Para los griegos clásicos, era el modelo de hombre ideal; para la mirada moderna, parece un villano. Y eso me encanta. Además, es una época en la que mito y realidad se entrelazan de forma muy fina y, si investigas su genealogía, puedes descubrir que su bisabuelo es Zeus”, explica Ortiz.

Daniel Ortiz durante una entrevista realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Juan Fernández

De este modo, ha nacido el Agamenón de Daniel Ortiz, como él mismo lo define. “Las tragedias lo tachan de ambicioso y cruel, alguien capaz de desafiar a los dioses. Yo quería darle voz, profundizar en el hombre detrás del mito, centrándome en su infancia y en lo que ocurre cuando regresa de la guerra de Troya, sin detenerme demasiado en el conflicto en sí”, apunta. La novela también pone el foco en por qué desafía a los dioses, reforzando su faceta más humana y terrenal, que lo hace reconocible y cercano al lector.

Un autor capaz de desafiar lo establecido

Se presenta como un apasionado del mundo clásico y de la literatura, “un friki de Grecia”, reconoce entre risas. “Me gusta compartir esa pasión, hablar de héroes, batallas y dilemas que siguen siendo actuales. Empecé con Los hijos de Prometeo, sobre las guerras médicas, la época de 300; y luego con El arca de Villamanta, una novela arqueológica al estilo Indiana Jones, pero en España”. Siguiendo esa pasión, acaba de fichar por RBA con su tercera novela, que supone un salto cualitativo en su carrera literaria.

Una vez consolidada su trayectoria, se ha propuesto desmitificar la visión que el cine ha generado sobre la antigua Grecia. Aunque se considera fan de películas como Troya, es capaz de poner el foco en los errores históricos: “Tenemos una versión equivocada de ello. La película se rodó en México, las armaduras no son las correctas… Pero no importa. Prefiero que la gente se enamore del mito a través del cine, de Brad Pitt o de las batallas escenificadas, y que eso los lleve a los libros. Lo importante es despertar la curiosidad”, explica.

Para quienes no lo hayan leído, Ortiz se define por ofrecer una lectura rápida y amena, capaz de traducir la historia de forma sencilla y disfrutable sin ser abrumadoramente densa. “Hay emoción, intriga, amor, dilemas morales… Es un cóctel literario con forma de novela histórica apta para todos los públicos”, finaliza.