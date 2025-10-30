Cita con el teatro y la música en Aguas de Alicante

El Museo de Aguas de Alicante propone esta semana una inmersión en el teatro y la música en los Pozos de Garrigós, ubicados en el casco antiguo de Alicante, dentro de la actividad cultural programada para esta temporada.

Este jueves, 30 de octubre a las 18 horas, se presenta la lectura dramatizada de Una boutique en La Florida, la última comedia escrita y dirigida por el autor alicantino Francesc Sanguino. La obra, que interpretan las actrices Puri Moya, Elizabeta Domínguez, Elena Candela y Sofía Prieto, narra las vivencias de un grupo de mujeres en el barrio La Florida de Alicante, en su lucha por conseguir la instalación de ascensores en un vecindario envejecido. La comedia aborda sus circunstancias vitales, su enfrentamiento con el poder y la decisión que toman cuando la vida de la protagonista da un giro inesperado.

Esta lectura es un anticipo del estreno previsto en Alicante en diciembre y celebra el treinta aniversario de la compañía teatral El Club de la Serpiente convirtiéndola en la decana de Alicante.

Cartel de la obra teatral "Una boutique en La Florida" / INFORMACIÓN

Concierto de guitarra clásica con Marina Payá

El domingo, a las 11.30 horas, el museo acogerá un concierto de guitarra clásica a cargo de Marina Payá Gil. La reconocida guitarrista ofrecerá un viaje musical que explora la evolución del lenguaje idiomático de la guitarra, desde transcripciones de la época barroca hasta piezas contemporáneas que proponen nuevas formas de expresión. El repertorio incluirá obras de J. S. Bach, Fernando Sor, Carlo Domeniconi y Marco Smaili, prometiendo una experiencia sonora que sumergirá al público en los sentidos.

Marina Payá / INFORMACIÓN

Nacida en Petrer en 1999, Marina Payá ha sido galardonada con diversos premios, incluyendo el Primer Premio en el Concurso Internacional de guitarra Ciutat de Xixona (2010) y un Accésit en el Primer concurso infantil de Interpretación Musical J. L. Lopategui (2012). Ha actuado como solista con orquestas sinfónicas y ha participado en festivales internacionales de guitarra en ciudades como Tampere (Finlandia) y Tallin (Estonia). Además, es directora de las Jornadas Internacionales de Guitarra de Elda y del Concurso Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer.