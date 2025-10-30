Rocanrola adelanta su fecha en Alicante y sorprende con su primer cabeza de cartel

La organización del festival Rocanrola tuvo que enfrentarse a uno de los mayores contratiempos posibles para un evento musical: su cancelación. La alerta meteorológica por fuertes lluvias obligó a suspender la cita prevista para el 9 de octubre en el Multiespacio Rabasa de Alicante, con el fin de evitar males mayores. Sin embargo, pocos días después, un comunicado en las redes sociales del festival anunciaba nuevas fechas, adelantando su regreso para no alejarse demasiado del público fiel al hip hop nacional.

Y así ha sido. Ya es oficial que el festival de rap más importante de España regresará a Alicante los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, celebrando por fin su cuarta edición. En ella se contará con parte del cartel que no pudo actuar por las inclemencias meteorológicas, además de nuevos nombres que prometen conquistar a los seguidores más fervientes del género. Y para abrir boca, Rocanrola ha sorprendido con una gran novedad: la actuación de Hijos de la Ruina, el proyecto musical formado por Natos, Waor y Recycled J, que se convierte en el primer gran reclamo del cartel.

El rap hace historia en Alicante con el festival Rocanrola /

Será el único Rocanrola de 2026, pese a que algunos seguidores fantasearon con la posibilidad de que se realizasen dos este mismo año ante el adelanto de la fecha del festival, que suele celebrarse en el mes de octubre. Sin embargo, la organización promete un formato renovado que combinará música, arte urbano y experiencias únicas en torno a los cuatro elementos del hip hop. El regreso a los escenarios de este icónico trío, formado por tres de los artistas más influyentes del panorama nacional, supone uno de los grandes alicientes de la edición.

Hijos de la Ruina, la gran sorpresa para abrir una nueva edición

Para quienes no los conozcan, Hijos de la Ruina es una de las formaciones más potentes de la música urbana española. Una alianza de dos proyectos madrileños que dominan actualmente el género, algo así como el “supergrupo” del rap nacional. Por un lado están Natos y Waor, el dúo formado por el argentino Gonzalo Cidre (Natos) y el español Fernando Hisado (Waor), punta de lanza de toda una generación y que ha pasado del circuito callejero y las salas pequeñas a llenar el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.

Natos y Waor encienden la noche del viernes en el festival Rocanrola / Héctor Fuentes

Canciones como Cicatrices o Bicho raro definen su estilo: letras introspectivas y sinceras que abordan los aspectos más crudos de la vida, con un sello sonoro inconfundible, casi susurrado, y una actitud antifascista que los caracteriza. Su último álbum, Luna Llena (2022), incluye una colaboración con Kutxi Romero, voz de Marea, lo que les ha permitido conectar con un público aún más amplio, sin perder la esencia de discos emblemáticos como Caja Negra (2014) o Martes 13 (2015).

Junto a ellos se encuentra Recycled J, originario de Carabanchel, que pasó de trabajar en la frutería de su madre a componer para artistas de la talla de Ana Torroja. Su talento para crear canciones individuales con coherencia narrativa le ha llevado a desarrollar una discografía casi conceptual. Tras álbumes como Oro Rosa (2017) y City Pop (2019), que lo situaron en el mapa del género entre éxitos y alguna polémica, ahora se ha consolidado como ídolo de masas con trabajos de la magnitud de Casanova (2023) y San Jorge (2025).

El proyecto conjunto nació en 2012 con Hijos de la Ruina Vol. 1, un EP que marcó el inicio de una colaboración natural entre tres artistas que siempre se habían movido cerca en la escena madrileña. En 2016 lanzaron Vol. 2, consolidando su identidad, pero la explosión definitiva llegó con Vol. 3 (2021), un trabajo que superó los 700 millones de reproducciones en plataformas digitales y elevó tanto al grupo como a sus miembros en solitario a lo más alto del rap nacional.

Su presencia en Rocanrola se confirma apenas unos días después de anunciar que preparan un cuarto volumen, lo que aumenta las expectativas de sus seguidores de cara a esta cita. Temas como Sudores fríos o Más alcohol se han convertido ya en auténticos himnos generacionales. Y hay que recordar que el festival toma el nombre de una de las canciones que hicieron grande a Natos y Waor. lo que supone también una especia de homenaje.

Información sobre las entradas

El Rocanrola 2026 reafirma su compromiso con la cultura urbana y recompensa a una comunidad de seguidores que, año tras año, viaja desde toda España para disfrutar en directo de sus artistas favoritos. La organización ya ha comenzado a tramitar las devoluciones de entradas de la edición de 2025, cancelada por la alerta meteorológica. Además, los abonos para la cuarta edición saldrán a la venta el miércoles 5 de noviembre a través de la web oficial del festival (www.rocanrola.com).

Se prevé una gran demanda, tanto por las ganas acumuladas tras la cancelación como por el enorme seguimiento que Rocanrola tiene en Alicante y en otras ciudades del país. Aún no se conoce el cartel completo, aunque la organización intentará mantener la mayor parte del previsto para 2025, como forma de premiar a los asistentes que se quedaron con las ganas de ver a sus artistas favoritos sobre el escenario. "Lo que viene, suena a historia", apunta una cita en la página web del festival.