“Las guerreras k-pop” llegan a Alicante: Netflix estrena en cines su película más vista en formato sing-along

El fenómeno k-pop hace escala en Alicante. La película de animación más vista en la historia de Netflix, conocida como “Las Guerreras K-Pop”, abandona la plataforma para vivir un estreno muy especial en la gran pantalla. Y no será una proyección cualquiera: el público podrá cantarla en directo en un pase sing-along, con la letra subtitulada y ambiente de concierto.

Será un evento limitado a tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, y Kinépolis Plaza Mar 2 de Alicante será la única sala de la provincia donde disfrutarlo. Una oportunidad singular para ver cómo la euforia del k-pop se traslada del streaming al cine con la intensidad de un directo

Del streaming al directo: éxito global con alma pop coreana

En Netflix nadie la vio venir: lo que empezó como un estreno más en el catálogo se convirtió en un fenómeno global. Con estética vibrante, ritmo trepidante y una mezcla de música, acción y fantasía, la cinta superó a producciones consolidadas y se situó en el número uno mundial de la plataforma.

Sus protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, son superestrellas capaces de movilizar multitudes en sus conciertos ficticios. Pero su doble vida es lo que enganchó al público: entre focos y coreografías, esconden un secreto que las convierte en heroínas con poderes dedicadas a defender a sus fans de amenazas sobrenaturales.

La banda sonora, con varios temas que han liderado a las listas de Billboard, ha hecho que el fenómeno trascienda el ámbito del cine y se instale en el mundo musical, impulsado por la pasión de una comunidad global.

Alicante, una de las pocas ciudades elegidas

El formato sing-along está reservado solo a un pequeño número de cines en España, y Alicante ha sido una de las ciudades elegidas. Mientras otros espectadores deberán desplazarse a Madrid, Barcelona o Valencia, quienes vivan en la provincia podrán disfrutarlo sin salir de la ciudad.

Un movimiento que sitúa a Alicante dentro del circuito de estrenos-evento, un modelo en crecimiento que combina cine y espectáculo en vivo y que está atrayendo a comunidades de fans y nuevos públicos a las salas.

Fechas y entradas

Cuándo: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre

31 de octubre, 1 y 2 de noviembre Dónde: Kinépolis Plaza Mar 2 (Alicante)

Kinépolis Plaza Mar 2 (Alicante) Formato: Sing-along VOSE (versión original subtitulada para cantar)

Las entradas ya están disponibles en la web oficial de Kinépolis y en taquilla.

Una experiencia para vivir en sala

Aunque nació en una plataforma digital, esta película quiere respirarse entre aplausos, coros y público entregado. Es el tipo de propuesta que gana en compañía y que refuerza la idea de que, frente a la pantalla del salón, el cine sigue siendo un lugar donde las historias se celebran colectivamente.

Alicante tendrá la oportunidad de comprobarlo con un estreno que combina cultura pop, comunidad fan y una puesta en escena pensada para participar, no solo mirar.

Un fin de semana para dejarse llevar por el ritmo, el color y la imaginación, y descubrir qué pasa cuando un éxito de Netflix se convierte en una experiencia compartida. Y como suele pasar: si lo vives, lo cuentas. Si no, te lo cuentan.