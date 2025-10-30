Maror Festival 2026 arranca motores: estos son los primeros confirmados para el evento de La Vila Joiosa

Con la intención de reunir un abanico muy amplio de música, el Maror Festival ha presentado el primer avance de cartel de su tercera edición, que se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2026 en la Avenida de la Antoneta de La Vila Joiosa. Un recinto ubicado junto al Mediterráneo que albergará música, arte y gastronomía durante dos días en un evento que se ha consolidado en la provincia.

Su posición dentro de la escena se ha mantenido fiel a las demandas actuales de este tipo de eventos, donde, además del apartado musical, se pone el foco en una oferta cultural y de ocio más amplia, incluyendo zona gastro, mercado de diseño y actividades variadas.

Con todo esto, la organización del festival ha preparado un primer avance del cartel de su nueva edición que combina raíces, frescura y talento emergente. Los primeros nombres confirmados son El Diluvi, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Esther y DJ PlanB, artistas que representan, según ha comunicado el Maror Festival, "la diversidad y riqueza sonora que caracteriza a este evento".

Variedad sonora desde El Diluvi a Sanguijuelas del Guadiana

Los primeros confirmados son unos grandes conocidos de la escena alicantina. El Diluvi, una de las formaciones más queridas del panorama valenciano, llega al festival para hacer gala de su folk moderno, que fusiona estilos como cumbia, reggae, rumba y música tradicional valenciana. Con una instrumentación propia del área mediterránea, con violín, bandurria, acordeón diatónico, guitarra flamenca, guitarró y percusiones, han creado un estilo propio que denominan mestizaje mediterráneo.

Nacidos hace quince años reuniendo a músicos de diferentes localidades de l'Alcoià, comenzaron rindiendo homenaje al cantautor alcoyano Ovidi Montllor y han acabado consiguiendo una presencia escénica muy notoria, consolidando su nombre con temas que han llegado al corazón de varias generaciones como I tu, sols tu o Alegria. Ahora, regresan a los escenarios tras un periplo de descanso donde han reordenado sus ideas y prioridades, para volver con las mismas fuerzas con las que lo dejaron.

El Diluvi regresa a los escenarios y una de sus paradas será en el Maror Festival de La Vila / INFORMACIÓN

Les siguen tres amigos extremeños que se han hecho famosos por su origen pueblerino. Sanguijuelas del Guadana, la nueva sensación de la música española, estará presente en el festival para mostrar sus raíces rurales y su espíritu libre. Criados entre calles, fiestas locales y la banda municipal de su pueblo, Casas de Don Pedro, su amor por la música nació desde la autenticidad, influenciados por Extremoduro, Triana, Estopa o Nirvana. Su éxito radica en el trabajo realizado desde la honestidad y la pasión, con un sonido propio que apuesta por el rock y las emociones.

Más nombres para el festival: Carlos Ares, Esther y DJ Plan B

Las confirmaciones continúan con artistas de la talla de Carlos Ares, Nacido junto al Atlántico en 1997, es una de las voces más innovadoras del pop alternativo actual. Productor, compositor y artista integral, ha trabajado con algunas de las figuras más destacadas de la nueva escena española. Su debut con Peregrino (2024) le valió el reconocimiento de la crítica y el Premio MIN al Mejor Álbum Pop, mientras que su segundo trabajo, La Boca del Lobo (2025), confirma su madurez artística con un sonido más experimental, vanguardista y emocional.

La valenciana Esther, una promesa musical que participará en el Maror Festival / INFORMACIÓN

Le sigue la cantautora valenciana Esther que, desde su debut en 2021 con Les teues ales, se ha consolidado como la gran voz del pop valenciano contemporáneo. Con más de 80 conciertos y presencia en los principales festivales, su evolución artística ha sido meteórica. Su primer disco, Les cartes que mai vaig cremar (2022), la situó entre las promesas del género, y con su nuevo álbum, Tot comença (2025), abre una etapa marcada por un sonido más guitarrero y energético, con influencias del pop-punk de los 2000.

El encargado de poner ritmo a los atardeceres y noches del Maror Festival será DJ Plan B, habitual de los escenarios más festivos de la Comunidad Valenciana, con sesiones donde el house, el pop electrónico y los ritmos globales se mezclan para crear una atmósfera única junto al mar. Conocido por haber formado parte de Los Chikos del Maíz, y con una carrera de más de 15 años, se ha consolidado como un referente de la escena nacional colaborando en discos de artistas como ZOO, Auxili, Ciudad Jara, Sons of Aguirre, Dremen o Smokings Souls.

DJ Plan B amenizará las esperas del festival con sus DJ sets / INFORMACIÓN

Entradas a la venta a precio promocional

Las primeras entradas a precio promocional de Maror Festival 2026, en sus diferentes modalidades, se encuentran disponibles en la web marorfest.com. Los abonos generales se encuentran actualmente al precio de 30 euros más gastos de gestión, tras haber agotado los dos primeros tramos promocionales. También hay opción de hacerse con un abono VIP que incluye tanto el acceso a una zona exclusiva delante del escenario, con barras y aseos solo para los que tengan esta modalidad de entrada.

Además, desde el festival recuerdan que los menores hasta dos años no pagan y que el precio incluye la posibilidad de reacceso sin ningún tipo de restricciones. También se ha puesto a la venta un tipo de entrada para personas con movilidad reducida en silla de ruedas, que contarán con un espacio especial desde el que poder ver con comodidad las actuaciones, al mismo precio que el abono general. Más adelante, cuando se sepa la distribución de los artistas en el cartel, se pondrán a la venta entradas para días sueltos.