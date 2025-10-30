Muere la galerista Carmen Cazaña, impulsora del arte de vanguardia en Alicante

La artista y galerista Carmen Cazaña, referencia fundamental para multitud de artistas alicantinos, ha fallecido este jueves a los 97 años de edad en Alicante. Su cuerpo ha sido trasladado al tanatorio La Siempreviva de Alicante, donde permanecerá hasta las 12 horas del viernes, antes de ser incinerada.

Originaria de Cádiz y afincada en Alicante desde joven, Cazaña formó pareja con otro peso pesado de la cultura alicantina, el intelectual Ernesto Contreras (Tetuán, 1930-Alicante 1993) y regentó durante casi cuarenta años la Galería 11 de Alicante, que desde la calle Belando -primero en el número 11 y luego en el número 19- fue refugio de numerosos artistas, no solo alicantinos sino fuera de la provincia, desde Eusebio Sempere a Juan Uslé, Luis Gordillo, Josep Guinovar o Lucio Muñoz.

Fue una pionera en el mundo del arte entre los años setenta y noventa con la apertura en 1976 de su galería, que abrió las puertas a la modernidad y la vanguardia en el arte y acabó convirtiéndose en un punto de encuentro y de tertulia para la cultura en la ciudad. Cerró sus puertas en 1999 pero resurgió de la mano de su nieta Iris en 2004 en otro local cercano. Y aún en los últimos años estaba dispuesta a iniciar nuevas aventuras en pro del arte, como recuerda Natalia Molinos, historiadora del arte y codirectora del documental sobre Juana Francés estrenado recientemente en el MACA, que recoge testimonios como el de Carmen Cazaña, grabado unos años atrás.

Carmen Cazaña, en el centro, rodeada de Mª Dolores Mulá, Pilar Tébar, Dionisio Gázquez, Aurelio Ayela y Juan Fuster / INFORMACIÓN

Su muerte ha causado una profunda tristeza entre el colectivo artístico, que considera a Carmen Cazaña una mujer luchadora y entrañable. Pepe Calvo recuerda que llevó a la feria de arte ARCO a muchos artistas de Alicante en los años 80, como Antonia Henarejos, Maria Dolores Mulá, Luis Cámara o él mismo para mostrar sus trabajos, mientras Joan Pamies la califica de "excelente mujer, gran luchadora, humanista, solidaria, feminista, comprometida, critica y profesional del arte, fundadora de la más importante galería de arte de Alacant, apoyo necesario, durante muchos años, para el inicio y la difusión de numerosos artistas de diferentes ciudades, hoy importantes pintores y escultores".

El artista y gestor cultural Juan Fuster también recuerda que "Carmen fue la primera galerista con la que trabajé, yo era muy joven 21 o 22 años, y fue mi primer contacto con el sector de forma profesional. Galería 11 fue una institución en Alicante".

Un homenaje sorpresa que le conmovió

Ese amor al arte que sembró lo recogió después con manifestaciones de cariño y respeto a su figura, como el homenaje sorpresa que le brindaron en 2013 algunos de los creadores a los que acompañó a lo largo de su vida. Más de 120 personas participaron en un acto organizado en su honor por la artista María Dolores Mulá y su hijo Eduardo de cómplice, que concluyó con el regalo de un libro de edición única en el que 62 artistas crearon una obra original dedicada a ella y otros veinte escritores, poetas e historiadores escribieron textos, que emocionaron a la galerista.

Carmen Cazaña y Ernesto Contreras, en una obra de Dionisio Gázquez / Dionisio Gázquez

También el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert rindió homenaje el pasado año a Cazaña con la primera edición de Trayectorias en Femenino, con la que reconoció la trayectoria y la importante labor llevada a cabo en el mundo cultural, junto con la cineasta Cecilia Bartolomé, en una época en la que su condición femenina suponía un hándicap a la hora de desarrollar su trabajo.

Donación de su colección de libros al MACA

La generosidad de Carmen Cazaña se reflejó en 2020 con otro gesto, cuando donó su colección de libros al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), con más de 800 publicaciones y documentos, fundamentalmente catálogos de artistas con los que trabajó.