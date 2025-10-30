De romanos a árabes: el restaurante La Ereta viaja por la historia en Alicante

Alicante sigue reivindicando su legado vitivinícola. El seminario El mar del vino, organizado por el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), ha celebrado la segunda jornada del congreso manteniendo la relevancia de su jornada inaugural y contando con la participación de especialistas que han abordado la historia de una bebida que se expandió por los países del Mediterráneo. Acercamientos a los vinos más antiguos y a la producción en España marcaron la dinámica de este ciclo que finaliza el viernes 31 de octubre.

Además de tratar ponencias sobre la huella del vino en la Hispania romana o el origen de los vinos de Alicante, se abordaron con precisión de cirujano los procesos más actuales de investigación, donde personalidades como el doctor Andrea Zifferero, profesor asociado de Etruscología y Antigüedades Itálicas y de Musealización y Gestión del Patrimonio Arqueológico de la Universidad de Siena (Italia), trabajan en la identificación y recuperación de antiguas variedades de vid.

Pero no todo es teoría. Si algo distingue a este seminario son las actividades complementarias en torno al vino, que enriquecen los cuestionamientos debatidos y analizados en el congreso. Este jueves, el restaurante La Ereta se convirtió en una auténtica máquina del tiempo gastronómica. Bajo el título La cena de los siglos, el espacio alicantino ofreció un recorrido sensorial y culinario por siglos de historia, desde la época romana hasta la influencia árabe, fusionando arqueología, cultura y cocina mediterránea.

Elaboración de uno de los platos servidos en "La cena de los siglos" en el restaurante La Ereta / Jose Navarro

La experiencia, dividida en dos actos, Convivium y Banquete, permitió a los comensales descubrir los sabores que marcaron distintas civilizaciones del Mediterráneo. Convivium evocó las costumbres romanas del encuentro y la conversación en torno a la mesa, con una selección de salazones, encurtidos, frutos secos, aceites, quesos y garum, acompañados de los tradicionales Ovos in Nive, un postre a base de nieve y clara montada que simbolizaba el lujo en la Roma clásica.

Banquete, la segunda parte del menú, mostró la evolución de la cocina hacia una identidad más medieval, con platos como la porrada, el bacalao y el cordero, que reflejan la transición hacia los sabores de Al-Ándalus y la herencia árabe en la dieta mediterránea. La cena culminó con una trilogía de postres históricos, gelatina de frutas, zabaione y frittelle dolci, cerrando un viaje por el tiempo con un brindis final que unió pasado y presente sobre el Mirador del Castillo de Santa Bárbara.

Descubrimiento a través de la historia

En la experiencia gastronómica planteada, se ha rescatado un plato localizado en algunos de los libros de recetas de la Edad Media como Llibre de Sent Soví de principios del siglo XIV. Se trata de la "porrada", una combinación que lleva puerro, almendra, caldo, leche de almendra, pan y aceite de oliva. No obstante, en su versión contemporánea, Dani Frias los complementó con atún en semisalazón para darle más volumen y sabor mediterráneo.

Por su parte, los postres han recreado los habidos en el banquete de Carlos V con un homenaje al cocinero italiano Bartolomeo Scappi, una figura clave del Renacimiento al que se considera uno de los primeros revolucionarios al crear recetarios e introducir productos llegados de América, que tanto han influido en la alimentación actual. Trabajó con cardenales y papas y entre otros dejó testimonios de importantes banquetes como en la corte de Carlos V, uno de los personajes más potentes la historia. De ellos, se han rescatado algunos de los postres servidos.

Más allá del componente culinario, la propuesta de La Ereta, diseñada por su chef Dani Frías, rindió homenaje a las raíces históricas del Mediterráneo y a su papel como cruce de civilizaciones. Un diálogo entre épocas que, a través del sabor, hizo sentir a los asistentes como parte de un festín digno de emperadores y califas. Además, el vino tuvo un papel destacado gracias al maridaje a cargo del prestigioso Ferrán Centelles, Premio Nacional de Gastronomía y antiguo jefe de sumilleres de El Bulli, que acompañó los platos con referencias a recetas de distintas épocas de la historia.

¿Quién es el sumiller Ferrán Centelles?

Ferrán Centelles es uno de los sumilleres más reconocidos de España y una referencia internacional en el mundo del vino. Se formó en la Escola d’Hostaleria de Barcelona y se especializó en viticultura y cata, lo que le permitió desarrollar una carrera centrada en la excelencia y la innovación en el maridaje. Su trayectoria incluye la coordinación de vinos en restaurantes de alta cocina y la participación en concursos y seminarios internacionales, donde ha sido jurado y conferenciante.

Alcanzó notoriedad mundial por su trabajo como jefe de sumilleres en El Bulli, el icónico restaurante de Ferran Adrià, considerado durante años el mejor del mundo. Allí, su labor no solo consistía en seleccionar y maridar vinos con los platos, sino también en formar a nuevos profesionales y contribuir al desarrollo de experiencias gastronómicas únicas. Actualmente combina la docencia, la consultoría y la participación en eventos gastronómicos y culturales, consolidándose como un embajador del vino español y un referente en la divulgación del maridaje histórico y contemporáneo.