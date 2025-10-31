La alicantina Catalina González lleva a la novela gráfica "Caperucita en Manhattan"

Es una de las obras fundamentales de Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000) y una de las más queridas por los lectores. Con más de 600.000 ejemplares vendidos y traducida a quince idiomas, Caperucita en Manhattan (1990) acaba de ser llevada al cómic por Siruela con motivo del centenario del nacimiento de su autora y han sido otras dos mujeres, la escritora alicantina Catalina González Vilar (1991) y la ilustradora catalana Helena Bonastre (1976), las responsables de coger el guante para transformar la historia de la pequeña Sara Allen, con sus miedos y sus sueños de libertad, en una novela gráfica para todas las edades.

"Es una obra muy emblemática de Martín Gaite y en la editorial lo pensaron con esa idea de que quienes ya la hayan leído se pueden volver a acercar de una manera nueva y para los lectores que aún no, es una forma de entrar muy apetecible", explica Catalina González, que, junto con Bonastre, "vimos que tenía mucho potencial y que iba a ser algo especial".

Ella, que leyó esta obra de adolescente, recuerda tener la sensación de que "no era una novela como la mayoría, era peculiar, de esas lecturas que dejan un poso y te hacen darle más vueltas a la cabeza". Al releerla ahora, admite haber disfrutado "mucho más conscientemente" de cómo estaba escrita, "de lo bien que utiliza el humor a veces, cómo suelta algo y lo recoge más tarde, de las reflexiones sobre el paso del tiempo, la edad, la libertad y el miedo que a veces da tomar decisiones".

Viñeta de "Caperucita en Manhattan", ilustrada por Helena Bonastre / INFORMACIÓN

El desafío aquí era cómo prescindir de la escritura de Martín Gaite. "No es solo que la historia es divertida e interesante y el pensamiento filosófico que contiene, sino cómo está escrita Caperucita en Manhattan, porque la autora se permite jugar mucho con las palabras, es muy musical y, de hecho, las palabras como concepto tienen su importancia porque la protagonista también juega con ellas", aclara la responsable del guion para el cómic, que añade que "desde el principio pensé que debíamos preservar su voz y que el lector pudiese leer a Carmen Martín Gaite y escuchar su historia".

"Quería recoger mucho texto literal pero sin ser algo pesado. No queríamos que fuera una novela ilustrada, sino un cómic, con ese lenguaje. Al final, no fue tan difícil encontrar ese equilibrio, quizás porque nos entendimos muy bien Helena y yo desde el principio", destaca, pese a no haber trabajado juntas antes y llevarlo a cabo una desde Alicante y otra desde Madrid.

Ocho meses de proceso creativo

El proceso creativo ha durado alrededor de ocho meses. "Trabajan muchísimo los ilustradores en los cómics", apunta la guionista, y menciona que Bonastre ha disfrutado dibujando la ciudad de Nueva York, investigando sobre edificios de la época y creando con libertad a los personajes -"la abuela de la niña es un poco Martín Gaite; Mr. Woolf era como un Cary Grant venido a menos, decía ella", explica la alicantina- teniendo en cuenta que el libro original cuenta con las propias ilustraciones de Martín Gaite, algunas de las cuales se recogen al final de las páginas del cómic. "A Helena le sirvieron de inspiración, pero sin sentirse limitada", asegura.

Otra de las viñetas de ña obra editada por Siruela / INFORMACIÓN

Ambas están muy satisfechas con el resultado. "Después de tanto tiempo, estamos muy contentas", comenta González Vilar, que cree que la adaptación suma a los textos de Martín Gaite "el disfrute plástico, estético, de ver el desarrollo de la historia visualmente" y considera que el formato del cómic "es mucho más fácil de compartir, sobre todo, con la gente joven".

A su juicio, el mensaje de Caperucita en Manhattan se mantiene intacto: "Para mí, esta novela habla de la búsqueda de libertad, de buscar tu camino , de pensar lo que quieres hacer y tener el valor para hacerlo".

Presentación en Elda el próximo lunes

Catalina González presentará el libro este lunes, 3 de noviembre, en el Teatro Castelar de Elda a las 20 horas.

La autora alicantina, cuya obra Molly Wind. Bibliotecarias a caballo obtuvo el Premio Mejor Cómic Infantil en el Salón del Cómic de Barcelona 2024, está embarcada en dos cuentos con Barco de Vapor (premio que obtuvo en 2012 por El secreto del huevo azul) y también prepara dos nuevos cómics, uno de ellos se publicará primero en Francia.