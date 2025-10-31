Axel, cantautor argentino, sobre la escena cultural de su país: "Argentina está muy bien representada a través de su música"

El cantautor argentino Axel llega este miércoles 5 de noviembre, a las 20 horas, a Halö Club de San Vicente del Raspeig para celebrar sus 25 años de carrera en una gira por España compuesta por 14 fechas. El artista presentará un espectáculo íntimo y emotivo en el que repasará los grandes éxitos de sus nueve discos, además de nuevas composiciones que están ganándose su puesto en el setlist del directo. Una noche para disfrutar de la voz, la sensibilidad y la conexión de uno de los nombres más queridos del pop latino.

Está inmerso en una gira por España muy intensa, con 14 fechas en 19 días. ¿Cómo afronta un reto así?

Como tú dices, es una gira muy intensa. Recientemente, hicimos cuatro conciertos en cinco días en Perú, luego llegamos a España y de aquí vamos a Argentina a seguir haciendo conciertos. Venimos de un año con 70 conciertos y creo que el secreto, que no es tan secreto, es la disciplina: descansar lo máximo posible en cada avión, hotel o tren; mantener el cuerpo ejercitado, respirar correctamente y entrenar mucho. El entrenamiento vocal es fundamental para que la garganta resista tantos conciertos. Las cuerdas vocales son un músculo, y como un deportista necesita entrenar sus músculos, las cuerdas vocales necesitan entrenamiento. Antes no le daba tanta importancia, pero ahora es vital para poder disfrutar y dar lo mejor en cada actuación.

A nivel musical, ¿qué se va a encontrar el público que acuda a cada uno de sus conciertos?

Es una gira en la que celebro 25 años de música. Haremos las canciones más importantes de cada disco y algunos temas nuevos como Solo tu voz, en la que colaboro con Rozalén. Es un concierto muy íntimo, con mucha conexión, donde hay hueco para la euforia, la introspección, el romanticismo y algunos temas con contenido filosófico o social. A lo largo de la gira vendrán varios artistas como Antonio Carmona, Beret o Gonzalo Hermida a colaborar, pero todavía no hemos decidido quién estará en cada ciudad. Me encantaría que fuera sorpresa.

Una imagen promocional de Axel, autor de canciones como "Te voy a amar" o Tu amor por siempre" / INFORMACIÓN

Siempre se ha hablado del fervor del público latinoamericano. ¿Qué diferencias nota un artista argentino cuando actúa en España?

Es verdad que en Argentina el público es muy eufórico y celebra cada instante del concierto. Aquí en España hay un crisol de público: argentinos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos y españoles. Lo que más destaco es el respeto: aquí valoran mucho al cantautor. Hay silencio respetuoso durante las canciones, pero cuando disfrutan del concierto, el aplauso explota. Es muy emocionante y hace sentir muy bien al artista.

Hoy se habla de la proyección internacional de la música argentina, especialmente del género urbano, pero usted ya tenía presencia en España antes de este auge. ¿Cómo percibe la situación actual de la escena argentina?

Durante todo este tiempo se ha luchado por tener notoriedad aquí, buscando tejer redes con artistas españoles y promocionando nuestra música. Es cierto que la música argentina tiene un peso internacional muy fuerte, sobre todo con la música urbana, trap y rap. La globalización y las redes sociales permiten que nuestra música se difunda rápidamente. Esto nos da la responsabilidad de dejar una buena imagen y ofrecer música de calidad. Pero no está muy lejos de los tiempos de Calamaro.

Son 25 años de constantes cambios en la industria musical, ¿cómo se mantiene vigente un artista como usted con este panorama?

Cuando alguien tiene algo auténtico y genuino que decir, que es personal, independiente y verdadero, su nombre sigue resonando. La música, como la vida, tiene etapas: momentos de expansión y compresión, y eso también ocurre con los artistas. En mi caso, siempre tuve algo para decir y hoy estoy en un momento de expansión nuevamente, cerrando un año con 70 conciertos por América y ahora España, con música de calidad que deja algo en la gente.

¿Su manera de entender la música ha cambiado desde aquel lejano La clave para conquistarte?

Hay una diferencia lógica por la madurez. Mi primer disco era más adolescente, hablaba sobre amores de esa etapa de la vida. Ahora, canciones como El motivo tienen un peso lírico y musical más profundo. Con el tiempo, uno desarrolla otra mirada, más detallista y profunda, menos superficial. Esto es producto del crecimiento y la evolución personal, donde uno valora y busca otros contenidos.

En un mundo globalizado, donde las noticias y la música viajan al instante entre Argentina y España, ¿cómo conviven la actualidad musical y política?

La cultura siempre ha sido un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Cada artista representa, de algún modo, a un público que tiene algo que decir, pero no encuentra las palabras para expresarlo, y es entonces cuando el artista logra poner en letras y melodías lo que muchos sienten en el corazón. Esto ha sido así desde siempre. Hoy, Argentina está muy bien representada a través de su música, y la política también va de la mano de ese movimiento. Creo que estamos viviendo un cambio profundo, tanto en lo político y social como en lo musical y cultural, y los argentinos acompañamos ese proceso con nuestra identidad y nuestra voz.