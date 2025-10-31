Conoce a los ganadores de los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández 2025 de la Diputación de Alicante

La gala de entrega de los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández 2025 se celebrará el próximo lunes 3 de noviembre en la sala de cámara del ADDA, que este año reconocerá la trayectoria del catedrático José Carlos Rovira y de la empresa Guitarras Alhambra, entre otros. Así lo ha anunciado la Diputación de Alicante este viernes, poniendo el acento en unos galardones que enfatizan la labor cultural de referentes, colectivos e instituciones de la provincia de Alicante.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha desvelado los nombres de los premiados y ha agradecido la labor de todos los miembros que componen el jurado. Además, será él el encargo de presidir la gala en esta quinta edición, que podrá ser seguida por el público de manera gratuita. Para poder asistir, se requiere reservar el asiento a través de la página web enterticket.es. "Animo a todos los interesados a que acudan este lunes a la sala de cámara del Auditorio Provincial, que abre sus puertas a todos los alicantinos hasta completar aforo", ha añadido Navarro.

¿Quiénes son los alicantinos galardonados?

Estos premios consisten en un total de seis distinciones que dan valor a diferentes cuestiones dentro del mundo de la cultura. El profesor emérito de la Universidad de Alicante y prominente catedrático de Literatura Hispanoamericana dentro y fuera de España, José Carlos Rovira, ha sido distinguido por su consolidada trayectoria en el mundo de la cultura. Su tesis doctoral se centró en la obra de Miguel Hernández, al que le otorgó un vasto y exhaustivo estudio, y creó la revista América sin Nombre y su homónima colección de ensayos.

José Carlos Rovira también fue homenajeado con un congreso internacional de tres días en la UA / Universidad de Alicante

Su figura representa una amplia carrera en pos de la búsqueda del apoyo a la cultura. Fue creador también del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB) de la Universidad de Alicante, que todavía sigue en activo acercando la literatura latinoamericana a la comunidad universitaria, y participó en la fragua de grandes proyectos institucionales como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. En 1984, bajo su dirección, aparece el primer número de la Revista Canelobre del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Con la condecoración en clave de Embajador Cultural de la Provincia de Alicante 2025, la Diputación distingue al taller Guitarras Alhambra, que con sesenta años de trabajo a sus espaldas ha confeccionado guitarras para artistas de la talla de Joaquín Sabina, Coti o Álvaro Urquijo (Los Secretos). La empresa se ha consolidado como marca pionera en la construcción de guitarras clásicas y flamencas con el sistema tradicional español de tacón con sede en Muro d’Alcoy.

La firma ha exportado la artesanía alicantina a nivel global, colaborando con artistas de renombre internacional y simbolizando la herencia luthier de la provincia. Por ello, últimamente se han especializado en la creación individual de piezas clave para grandes nombres de la industria musical gracias al "boca oreja" de los artistas. Junto a los nombres ya mencionados, también aparecen otros célebres músicos como David Demaría, Café Quijano o Ruth Lorenzo que también confían en el taller alicantino.

Las instalaciones de Guitarras Alhambra en Muro de Alcoy. / LUCIO ABAD

En cuanto al Premio a los nuevos creadores y emprendedores culturales, este año ha recaído en la cantante Sandra Monfort, una guitarrista y cantautora de Pedreguer que fusiona tradiciones valencianas, como el folk o los boleros, con sonidos contemporáneos de electrónica y pop. Inspirada en figuras como Ovidi Montllor y Concha Piquer, su trabajo revitaliza y proyecta el rico patrimonio cultural de la provincia con una mirada fresca y actual.

Pero pese a que se le premie como una "nueva emprendedora cultural", lo cierto es que la alicantina lleva muchos años luchando por hacerse un hueco en el panorama musical con álbumes de la talla de Niño Reptil Ángel (2021) o su más reciente La mona (2023). Además, su salto de mirada cantautora a un sonido más experimental, donde da rienda suelta a su etiqueta de diva del pop valenciana, le ha permitido alcanzar un número muy amplio de seguidores y liderar la escena de música cantada en valenciano tras el adiós de algunos de los líderes de la industria.

Formado por los artistas y comisarios culturales Carlos Izquierdo y Sergi Hernández, el Colectivo Fluenz recibirá el Premio a la innovación de la cultura a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ambos creadores han desarrollado instalaciones audiovisuales, investigaciones artísticas o espectáculos de música electrónica, proyectos que han mostrado en programas como In-Sonora, NUMA y Cultura online del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, en la categoría de Promoción y difusión de la cultura popular se ha reconocido a la Revista Crevillente Semana Santa, la publicación más antigua en su género de cuantas se editan en toda la Comunidad Valenciana y una de las más antiguas de España. La revista, que este año celebra su centenario, es una pieza fundamental en la divulgación de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional.

Portada de la primera revista "Crevillente. Fiestas de Semana Santa", de 1925 / INFORMACIÓN

Por último, se ha concedido el Premio a la actividad museográfica de la provincia de Alicante al Museo de Aguas de Alicante, un espacio cultural interactivo y didáctico para conocer la historia del agua en la ciudad y la evolución de las técnicas de su obtención y distribución. Con 15 años de actividad, el centro ha puesto en marcha una agenda cultural diseñada para dinamizar el entorno del casco histórico y apostar por el talento alicantino.

Miembros del jurado

Además de Juan de Dios Navarro, han formado parte del jurado la delegada territorial del Instituto Valenciano de Cultura, Alicia Garijo; la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, Catalina Iliescu; la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, Asunción Amorós; el director del Museo de Bellas Artes de Alicante, Jorge Soler; la directora cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Cristina Martínez; la subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla; el escritor y profesor de la UMH, José Luis V. Ferris; la directora del área de Cultura de la institución provincial, María José Argudo; el agente de Contenidos Artísticos del ADDA, Jaume Gavilán; y el jefe de sección de Actividades Culturales del Área de Cultura de la Diputación, Juan Carlos de Manuel Rozalen.