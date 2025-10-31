Un Halloween con aporte musical

Dos propuestas carismáticas y americanas en la Euterpe

La Sala Euterpe celebra este fin de semana dos galas de alto nivel musical. Hoy, a las 22 horas, actuará J. Teixi Band, liderada por el veterano Javier Teixidor, referente del mejor rhythm & blues en castellano desde finales de los 90. Con catorce discos a sus espaldas, el más reciente el álbum instumental Diez de diez, aclamado por la crítica, la banda destaca por su energía, su conexión con el público y su poderoso sonido influido por la música negra americana.

La raíz americana de Ángela Hoodoo se dará cita mañana en Sant Joan d’Alacant. / INFORMACIÓN

Mañana, a la misma hora y lugar, será el turno de Ángela Hoodoo, considerada la cantante española más influyente de la música de raíz americana. La artista granadina, guitarrista y compositora, combina estilos como el country, el western swing y el rockabilly, y presentará su nuevo trabajo, Outlaw Girls, que ha consolidado su posición como una figura única y carismática dentro del género. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Un ídolo de masas para los jóvenes: Neutro Shorty

La sala The One de San Vicente del Raspeig acoge mañana, a partir de las 18.30 horas, el concierto de Neutro Shorty, uno de los máximos exponentes del sonido urbano venezolano. Tras arrasar en América Latina, el artista llega a Europa con una gira que promete un espectáculo explosivo y sin filtros, donde combina los beats más crudos con los himnos que han marcado a toda una generación. Convertido en el nuevo icono del rap latino, Neutro asegura que «cada ciudad es una historia, cada show una descarga de flow». Mañana, el público alicantino podrá comprobarlo en directo. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

J. Teixi Band llegan hoy a Euterpe para revisitar lo mejor de su carrera. / INFORMACIÓN

Una fiesta de Halloween cargada de heavy metal

La Sala Marearock de Alicante celebrará esta noche su Trick or Treat: Halloween Metal Party, una cita imprescindible para los amantes del metal que promete una noche intensa de música y oscuridad. Desde las 22 hasta las 5 de la madrugada, el escenario acogerá las actuaciones de Litost (22.15), VIL (23.15) y Orphans of Piety (00.15), tres bandas que harán temblar los cimientos del local. Tras los conciertos, la fiesta continuará con la Post Party del DJ Majes, que mantendrá la energía con una selección de metal, industrial, power, rock y extreme metal. Además, habrá concurso de disfraces, sorteos y premios, convirtiendo esta cita en una de las celebraciones más potentes de Halloween en la provincia.

Pero eso no es todo. Mañana, la Sala Marearock volverá a conceder su espacio al sonido aguerrido con el concierto de Doble Esfera. La banda murciana presentará en sociedad su nuevo EP, La nueva era del rock, que fue publicado anticipadamente en un cuidado vinilo el 27 de diciembre para satisfacer a los fans de los formatos old school, bajo el sello de Maldito Récords. Actualmente, la banda se encuentra de gira por España y en su cita alicantina estará acompañada por dos formaciones más: Ceres y Merga Bien. Los primeros son una formación de Guardamar del Segura que acaba de publicar el álbum El mundo arde, donde plasman su esencia sonora en líneas melódicas que van del punk al metal. Junto a ellos estarán los alicantinos Merga Bien, una formación de metal alternativo y toques dark rock que mostrarán al público los temas sirvieron para lanzar su carrera en 2022. Sala Marearock, Alicante.

Concierto gratuito de Alejo Stivel, mañana en El Campello. / INFORMACIÓN

Música gratis en El Campello para celebrar Halloween

El Campello se prepara para un fin de semana de Halloween lleno de actividades gratuitas para toda la familia en el parque municipal. La programación incluye espectáculos para todas las edades: desde el concierto hoy, a las 21 horas, de Días de Radio, hasta el tributo a los Beatles ofrecido mañana por The Liverpool Band a las 13.30. Por la noche, a las 21.30 horas, Alejo Stivel, de Tequila, se subirá al escenario; y el domingo por la mañana los asistentes podrán contar con el concierto de Antílopez a las 13.30 horas. Parque Municipal de El Campello.