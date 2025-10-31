Pablo Chiapella y Tain Lara cancelan su espectáculo en Alicante: así puedes pedir la devolución de las entradas

El Teatro Principal de Alicante ha anunciado la cancelación de la función cómica de El Anticoach, prevista para el 2 de junio de 2026, debido a “una situación imprevisible de carácter personal”. La dirección del teatro ha lamentado las molestias que esta decisión pueda ocasionar al público y ha agradecido su comprensión.

Las personas que hubieran adquirido sus entradas para disfrutar del espectáculo de los cómicos Pablo Chiapella y Tian Lara podrán solicitar la devolución por los canales oficiales. Quienes las compraron en taquilla deberán escribir al correo informacion@teatroprincipaldealicante.com, mientras que las entradas adquiridas por internet podrán reembolsarse a través de info.es@vivaticket.com.

Esta función ya fue pospuesta anteriormente, ya que estaba inicialmente prevista para el 11 de octubre y se aplazó por “motivos de salud de uno de los protagonistas”, según informó el coliseo alicantino. En esta ocasión, la cancelación es definitiva, por lo que el importe de las entradas será devuelto íntegramente a todos los afectados.

¿En qué consiste El Anticoach?

El Anticoach es un show imprevisible de comedia en el que Pablo Chiapella y Tian Lara combinan monólogos e improvisación de una manera amena, donde se nutren de los estímulos generados tanto por los invitados que puede haber en sus actuaciones como por la presencia del público, que adquiere especial relevancia en la función.