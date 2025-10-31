Una selección de los mejores productores internacionales de hip hop llega a San Vicente del Raspeig

La plataforma Urban Tactics vuelve el 5 de diciembre a la Sala The One de San Vicente del Raspeig para celebrar la cuarta edición de The One Beatdown, una cita imprescindible para los amantes del hip hop y la cultura urbana. Definida como “la fiesta preferida de tu rapero favorito”, la propuesta une baile, conocimiento y celebración en torno a los sonidos del hip hop, el funk, el break, el reggae y la música electrónica de raíz jamaicana, en una experiencia que combina el aprendizaje con el disfrute de la pista de baile.

Nacida en 2020, Urban Tactics es una plataforma dedicada a articular las distintas vertientes de la cultura urbana, desde la música al baile o el graffiti, con una metodología que combina revisión histórica, análisis del presente y proyección hacia el futuro. En sus anteriores ediciones en Las Cigarreras, ha reunido a figuras internacionales como Arrested Development, Afrika Bambaataa, Jaloner, Andy Smith (Portishead) o DJ Format, consolidándose como uno de los encuentros culturales más relevantes del género en la provincia.

El icono neoyorquino del rap, Jeru Teh Damaja, será uno de los artistas presentes en The One / INFORMACIÓN

Esta cuarta edición contará con un cartel de lujo encabezado por el legendario Afrika Bambaataa, pionero del hip hop y creador del sonido electro-funk con temas como Planet Rock. Le acompañará Jeru The Damaja, icono del rap neoyorquino de los 90 y autor de discos fundamentales como The Sun Rises in the East; además de DJ Vadim, uno de los grandes nombres del hip hop instrumental y la electrónica experimental, y Griffi, productor clave del rap español y fundador del sello Del Palo Records.

La cita se completa con Soak, un joven prodigio del scratch que, con tan solo 12 años, fue subcampeón mundial de la DMC y hoy mezcla con maestría breaks, funk e IDM. Las entradas ya están a la venta al precio de 20 euros en oferta anticipada, siendo 25 euros el precio general y 30 euros en taquilla el día del evento. Será la primera edición sin financiación del Consorcio de Museos, pero la organización promete mantener el espíritu original de Urban Tactics: una celebración de la cultura hip hop en todas sus formas.