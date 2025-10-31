Siete propuestas escénicas para este fin de semana en Alicante

«La verdad» de Florian Zeller

Estrenada hace apenas una semana, este texto del dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller que ha triunfado en más de treinta países, emprende gira y recala en Villena. La verdad, dirigida por el reconocido director de escena peruano Juan Carlos Fisher, cuenta en su elenco con Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio.

La obra de Zeller (El padre, La madre, El hijo... ), galardonada en los Premios Laurence Oliver 2017 como Mejor Comedia del Año, es una comedia que explora de manera inteligente y divertida la peliaguda cuestión del papel que la mentira juega dentro del equilibro en las relaciones humanas, especialmente en los ámbitos del amor y la amistad.

La historia gira en torno a un hombre que engaña a su esposa con la mujer de su mejor amigo. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se enfrenta a la posibilidad de que él mismo esté siendo engañado. Con humor, aborda la delgada línea entre la verdad y la mentira en la vidas cotidianas. Teatro Chapí de Villena. sábado, 19h. Desde 14€.

La IX Nit del Circ Valencià / NereaColl-BravaStudio

El Arniches acoge La IX Nit del Circ Valencià

La gala que organizan cada año los profesionales del circo tiene como objetivo dar visibilidad a esta disciplina artística en auge, con música de Andrea de la Fuente Hurtado. Teatre Arniches. Sábado, 18.30h. 4 y 10€.

Tarzán el musical / INFORMACIÓN

El musical más «salvaje» en Teulada

La historia del hombre de la selva llega a los escenarios con Tarzán el musical, una superproducción con bailarines entre lianas y escenografía espectacular. Auditori Teulada Moraira. Sábado y domingo. Desde 48€.

Música para Hitler, con Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla en el elenco / INFORMACIÓN

Carlos Hipólito da vida a Pau Casals en la Francia ocupada nazi

Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, que también dirige, presentan Música para Hitler, con Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla en el elenco. La obra se inspira en la historia real del violonchelista catalán Pau Casals, forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la guerra civil española y allí, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse podía ser terrible. Teatro Principal de Alicante. Domingo, 18h. Desde 12€.

"Thauma" / INFORMACIÓN

Entre el teatro de objetos y la novela gráfica

Del Teatre Lliure llega esta obra premiada, Thauma, un poema escénico sobre la capacidad de maravillarse que apela al humor, la belleza, al misterio y lo inesperado. Teatro Calderón, Alcoy. Viernes, 20h. Desde 13€.

Emblanco (o matamaríos) / INFORMACIÓN

Danza contemporánea que visibiliza a la mujer en Las Cigarreras

El emblanco es una sopa sencilla, preparada con pescado blanco, patatas, laurel, limón y sal, que en Málaga se la conoce también como matamaríos. Apartir de ahí Conchi Rodríguez Martínez crea, dirige y baila Emblanco (o matamaríos), una pieza de danza contemporánea que visibiliza la realidad interior de muchas mujeres cuyas historias permanecen ocultas tras los actos rutinarios y domésticos y que celebra el amor, el humor, la espiritualidad, la comunión y la belleza. Las Cigarreras, Alicante. Viernes, 20.30h. Entrada libre.

"La mujer de negro", de Olympia Metropolitana / INFORMACIÓN

Una experiencia inmersiva en el terror

Jordi Ballester y Diego Braguinsky protagonizan el aclamado cuento de fantasmas de Susan Hill, La mujer de negro, de Olympia Metropolitana y dirigida por Rebeca Valls. Palau Altea. Sábado, 20h. Desde 19€.