Diagnóstico Binario: La gran esperanza musical de la provincia

Ficha técnica Formación: Dani Martínez (cantante), Javier Rodríguez (guitarrista) Antonio Botella (guitarrista), Alex Spar (bajista), David Martínez (batería). Procedencia: Elche, Aspe, Mutxamel, Castalla Discos: Asunto Baladí (2021/EP), Miscelánea (2023) Año de creación: 2021

Es importante tomar la vida como un reto. Esa actitud genera estímulos capaces de elevar la calidad de una banda hasta límites insospechados. Los componentes de Diagnóstico Binario viven por y para la música, aunque deban dedicarse a otras profesiones para conseguir las ganancias que no obtienen con ella. Sin embargo, adentrarse en sus canciones es sumergirse en una realidad donde los sonidos se funden con la adrenalina. Un disfrute general que se etiqueta como indie porque hoy todo necesita una categoría, aunque su música tiene mucho de rock alternativo, un componente electrizante que los emparenta con bandas americanas del género.

Tras un EP como Asunto Baladí (2021) y una puesta de largo con Miscelánea (2023), se hicieron un hueco en la escena sin apoyos externos y con la convicción de que lo que hacen tiene cabida en el panorama actual. Ahora han regresado al estudio para dar forma a su segundo larga duración, Sinapsis, un disco que supone un salto en calidad y sonido y que verá la luz, previsiblemente, en febrero de 2026. "Con cada nuevo lanzamiento se nota la tensión entre nosotros… el grupo de WhatsApp echa humo", bromea su cantante, Dani Martínez. "Pero sobre todo lo vivimos con muchísima ilusión, con ganas de que la gente escuche lo que hemos creado. Es como regalar algo muy importante y tener la emoción de ver cómo la otra persona rompe el papel y abre la caja. Esa es la sensación que tenemos ahora", añade.

Para abrir el apetito de sus seguidores, acaban de publicar el primer sencillo del esperado álbum, Fuego, una carta de presentación marcada por la energía y una letra pegajosa que se adhiere al subconsciente. Una introducción perfecta que indica el camino de esta nueva etapa de la banda alicantina, marcada por la continuidad pero con un salto técnico y artístico notable. "En este nuevo álbum hablamos de la vida cotidiana, de los pequeños gestos del día a día, de encontrar la felicidad en lo sencillo. También de temas más personales, como la enfermedad —el cáncer ha tocado de cerca a alguno de nosotros—, la paternidad o incluso la relación del ser humano con el planeta", explican desde el grupo. Son letras más terrenales y sinceras, con espacio para la reflexión, pero menos metáforas. Es, en sí mismo, un disco vitalista en el que cualquiera puede verse reflejado. Esa es, precisamente, la "sinapsis" que querían provocar con el oyente.

Una conexión más cercana a través de la música, que transmite emoción y reivindica la unidad que cada vez se percibe menos en una industria donde prima el consumo rápido y superficial: "Este disco es el que más conecta con la gente. Yo escribo la mayoría de las letras, y antes tendía a ser más metafórico. Mis compañeros me animaron a ser más claro, más directo. Esa evolución ha hecho que las canciones sean más cercanas y comprensibles. Sinapsis es el resultado de ese equilibrio", confiesa Martínez.

Diagnóstico Binario durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Un servidor, que ha tenido la oportunidad de escuchar el disco, percibe cómo Diagnóstico Binario ha crecido en todas las direcciones. Se imponen menos límites a la hora de abordar la música desde distintos ángulos y se permiten el lujo de estirar sonoridades para generar mayor estímulo en el oyente. Porque ahora, cuando se vuelven rockeros, se sueltan la melena y suenan mucho más contundentes; mientras que, cuando coquetean con sonidos más indie, se percibe aún más el cuidado en la construcción de las canciones.

Un álbum que promete catapultarlos a los festivales nacionales, saliendo en un febrero perfecto para girar por salas antes de los grandes eventos estivales. La presentación oficial tendrá lugar el 6 de marzo en Confetti Alicante, donde adelantan que habrá muchas sorpresas en su regreso a los escenarios. Después, arrancarán una gira por varias ciudades del Estado que pregonará su nombre por todo el país

Una mirada en profundidad

Aunque sería fácil atribuir sus influencias a grupos del ámbito indie-rock nacional, lo cierto es que el concepto musical de sus integrantes es mucho más amplio de lo que podría parecer. Sus referencias oscilan entre el rock alternativo de Nirvana o Foo Fighters y la versatilidad sonora de Muse, Los Enemigos o System of a Down. Esa es la magia de la música: unir distintas formas de entenderla. Una mezcla que acaba definiendo su sonido. "Somos distintos, pero cuando nos juntamos, todo encaja", resumen.

Esa es la esencia de un grupo que empezó sin pretensiones, pero con la madurez de quien conoce la escena y sabe de qué va esto. "Al principio nadie pensaba que llegaríamos hasta aquí. Empezamos por diversión, sin expectativas. Pero con el tiempo el proyecto ha crecido y se ha convertido en algo serio. Todos tenemos otros trabajos, pero Diagnóstico Binario se ha convertido en una prioridad". Tienen la calidad para ser reconocidos a nivel nacional, aunque aún les falta el padrino que les abra las puertas de los grandes festivales, incluso los de su tierra. No obstante, no se rinden y mantienen el rumbo con convicción.

"Si miro atrás, no me imaginaba estar en este punto, pero viendo el trabajo que hay detrás, creo que es justo. Lo nuestro es insistir, trabajar y no rendirse. No sabemos qué pasará, pero estamos más convencidos que nunca de lo que hacemos", concluye el guitarrista Javier Rodríguez. Y precisamente eso es lo que sobresale de la banda. Suenan como los grandes, pero tienen las trabas de los pequeños. En un mundo de justicia estarán ya en la media línea de los eventos nacionales. Pero hay veces que, lo bueno, se hace esperar.