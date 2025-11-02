Muere a los 85 años Rafael de Paula

Rafael de Paula, una de las grandes figuras del toreo de todos los tiempos, ha muerto este domingo a los 85 años de edad. Como los buenos toreros de arte (a excepción de Morante de la Puebla) Paula fue siempre un artista con luces y sombras, su luz brillaba como pocas toreando a le verónica y todo subía de intensidad cuando cuajaba un toro con su muleta. La otra parte, la de las sombras hacía que muchas tardes se desdibujara todo tras unas piernas que casi no podía mover y un aliento que le faltaba cuando unas toro le apretaba por abajo. Pero de manera voluntaria o no, lo cierto es que él nombre de Rafael de Paula es sinónimo de un mito para los amantes del toreo artista, ese que llaman “de pellizco”.

Nacido el 11 de febrero de 1940 en el popular barrio de Santiago, Rafael Soto Moreno (su nombre real) fue un torero de una sensibilidad única, capaz de convertir cada pase en un gesto artístico y de deslumbrar con su sola manera de componer la figura frente a un toro.

Debutó en público el 9 de mayo de 1957 en la Plaza de Ronda y tomó la alternativa en la misma plaza el 9 de septiembre de 1960, de manos del maestro Julio Aparicio, con toros de Atanasio Fernández. Confirmó en Las Ventas en 1974, con José Luis Galloso como padrino y con el añorado Julio Robles como testigo.

Aunque su carrera no fue extensa en número de corridas, cada tarde en la que toreaba Rafael de Paula despertaba una expectación única y hacía que miles de fieles seguidores se juntaran con la ilusión de poder emocionarse. Su estilo, pausado y elegante, lo situó en el selecto grupo de los toreros de culto, su temple era único y su manera de componer la figura le hacía ser uno de los toreros más imitados.

El jerezano representó el toreo como una expresión artística en su máxima pureza. Su dominio del capote, su manera de templar y su concepción estética de la lidia marcaron una época. Fue un torero de inspiración, capaz de elevar la emoción del ruedo al plano del arte. En el año 2002, el Ministerio de Cultura le concedió la codiciada Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, un reconocimiento a su aportación a la cultura y al arte taurino.

A lo largo de su vida mantuvo una relación intensa y compleja con la fama y con su propia figura. Jerez lo veneró como a un mito viviente, símbolo de una forma de entender el toreo y la vida desde la pureza y la sensibilidad. En sus últimos años, se mantuvo retirado, pero siempre presente en la memoria de los aficionados. Hoy vuelve a ser actualidad por lo que represento en su tiempo haciendo que su toreo sea para siempre eterno como su propia leyenda.