Arranca el nuevo Spring Festival de Alicante: conoce a los primeros confirmados

Una de las marcas festivaleras más importantes de la provincia da el pistoletazo de salida a su nueva edición. El Spring Festival de Alicante regresa con los cuatro primeros grupos que conformarán su cartel de 2026. De esta manera, el festival vuelve a poner a la venta sus abonos, tango generales como premiums, después de una primera tirada de fidelización que contó con una gran acogida.

Las entradas, que ya se pueden adquirir en la página web del festival (springalicante.es), irán subiendo de precio conforme se vayan agotando los cupos limitados de venta. Actualmente el precio es de 54,99 euros el abono general, que da acceso a los dos días de festival, y 99,99 euros el abono VIP, que cuenta también con el acceso a una zona con plataforma elevada a doble altura para poder disfrutar de los conciertos.

¿Cuándo se celebra el Spring Festival 2026?

La fecha para disfrutar de la nueva edición del Spring Festival de Alicante será el 29 y 30 de mayo del próximo año, y volverá al Multiespacio Rabasa, lugar que ha acogido su celebración estos últimos años. Así, según la organización, el recinto ofrecerá una experiencia musical completa donde también se contará con una zona de descanso y una amplia variedad gastronómica para los allí presentes.

El Spring Festival congrega a 25.000 almas en Alicante /

Primeros nombres confirmados

El cartel ha comenzado a mostrar sus primeros artistas confirmados para la edición del 2026. La primera tanda de confirmaciones la encabezan los aclamadísimos Siloé. La banda vallisoletana, consolidada con su trabajo Santa Trinidad, ha evolucionado en los escenarios con una fusión de pop rock y una sensibilidad única que permite una conexión directa con el público, ofreciendo siempre un directo vibrante y cercano.

Les sigue un esperado regreso a los escenarios que es, a la vez, un debut en el Spring Festival. La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocida como La M.O.D.A., desplegará su característico folk‑rock en Alicante, transformando su concierto en una fiesta repleta de energía. La banda burgalesa refuerza su identidad musical con un estilo emotivo capaz de movilizar al público y dejar huella en cada show.

La M.O.D.A. regresa con nuevo disco tras un parón de año y medio / INFORMACIÓN

También se suma al cartel Xoel López, con su inconfundible energía y versatilidad. Cada uno de sus conciertos es una auténtica celebración y llega a Alicante con Caldo Espírito, su álbum número 16 en el que realiza un viaje evocador y conmovedor que anima a explorar la vida contemporánea. Actualmente es uno de los artistas más representativos de la escena musical.

Y, por último, Ladilla Rusa pone el toque de humor y diversión a estas primeras confirmaciones. El dúo formado por Tania Lozano y Víctor Clares ha convertido el humor, la irreverencia y la fiesta en su sello distintivo. Su electropop irreverente, fusionado con ritmos de rumba catalana, crea himnos modernos que refuerzan la apuesta del festival por la diversión, la diversidad y la conexión directa con el público.

Compromiso con la sostenibilidad

Una de las premisas que han marcado la forma de trabajar del Spring Festival es el compromiso con la sostenibilidad, siendo el único festival de España con recogida 100 % autónoma de residuos y baños de alta eficiencia que utilizan solo un litro de agua por descarga. En las próximas semanas, el evento seguirá haciendo público el nombre del resto de grupos que formarán parte de su próxima edición.