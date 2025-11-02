Roberto García: "Festivales hay muchos, pero muestra de autoría teatral viva solo una y está en Alicante"

Dramaturgo y exdirector adjunto de Artes Escénicas del IVC, Roberto García Prieto (València, 1968) toma con ganas el mando de una muestra que ofrece 16 espectáculos «de aquí y ahora» a precios más que razonables. No se cansa de recordar que es única.

¿Le sorprendió que le eligieran para dirigir la Muestra?

No del todo, porque sabía que el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem) estaba interesado en mi perfil como gestor cultural y también como dramaturgo y profesional del teatro. Habíamos tenido contactos previos y fruto de ese interés vino la designación del Inaem y la propuesta de mi nombre al resto de instituciones que impulsan la Muestra.

¿Ha sido difícil organizarla en seis meses, tras la zozobra por la marcha de la anterior directora?

Ha sido difícil, evidentemente, porque una muestra de estas características es todo un reto. También es verdad que vamos a iniciar la edición número 33, es decir, que yo recojo el legado de 32 ediciones anteriores, con lo cual hay un esquema de muestra, hay una manera de afrontar tanto la exhibición como las jornadas profesionales. Yo he recogido ese legado y creo que es un esquema muy útil para apoyarme y seguir profundizando en esa personalidad que tiene la Muestra. Hay un trabajo muy consolidado, muy hecho, al que he intentado imprimir mi punto de vista y también toda mi experiencia y mi oficio.

Dijo que la Muestra nunca había estado en riesgo, pero tampoco habrá sido fácil coger las riendas, a no ser que lo tuviera muy claro o muchas ganas...

Te cojo la palabra: sí lo tenía claro y sí tenía ganas. Todo acontecimiento cultural puede vivir momentos de crisis, pero yo desde el principio he tratado de imprimir una mirada positiva, constructiva, de sumar sobre lo ya hecho y sobre todo a partir de algo que es una de las características más poderosas de la Muestra, que es su singularidad. Siempre digo que festivales de danza, de teatro clásico, de circo, de teatro infantil hay más de uno en España, pero una muestra que tenga como motor y núcleo central la autoría viva solo hay una. Y para mí es un orgullo que esto suceda y siga sucediendo en Alicante.

El lema de esta edición es En carne viva...

Bueno, es una metáfora de cómo la dramaturgia contemporánea refleja el conflicto vivo y presente. Hablamos de teatro de nuestro tiempo, que es un tiempo de heridas, de polarización y, de alguna manera, las autoras y autores lo que reflejamos es nuestra preocupación, lo que realmente nos atraviesa. Y En carne viva es una expresión popular que está conectada con la realidad que estamos viviendo, la que estamos padeciendo y también disfrutando, porque ese lema se traduce a través del drama y de la comedia. Y ese es un poco el oficio de la autoría teatral: mostrar un espejo al mundo desde nuestra mirada como autoras y autores.

Este año la Muestra dedica un apoyo mayor a las compañías valencianas, afectadas por la dana. ¿Se refleja también este drama en las propuestas?

Evidentemente, la tenemos muy en carne viva, pero los temas de los espectáculos de las compañías valencianas se funden con otros temas de autores del resto del Estado español y hay un abanico realmente muy amplio y muy estimulante. Este año, ante una situación extraordinaria, hay una significativa presencia de compañías y profesionales de la Comunidad Valenciana como apoyo al sector escénico tras los efectos de la dana, pero eso se refleja en la exhibición y también en los Cuadernos de Dramaturgia, donde hay un apartado llamado Voces para después de la dana, donde diez dramaturgas y dramaturgos valencianos han escrito un texto de creación fruto del encuentro presencial con diez personas afectadas por la dana. Todo eso está presente.

¿Y qué otros temas se verán en las obras programadas?

Hemos generado seis ejes temáticos: envejecer, morir, mi ciudad/ todas las ciudades, relatos generacionales, juego escénico y relato fantástico y mujer violentada. De alguna manera los 16 espectáculos gravitan en torno a esos ejes desde miradas y lenguajes diferentes y es una manera de crear también una propia dramaturgia interna dentro de la Muestra. Más allá de eso, son espectáculos que van a excitar nuestras emociones y nuestro intelecto, nos van a hacer sentir cosas que de alguna manera ya no sentimos en la vida, sobre todo en esta vida desmaterializada por lo digital, porque el teatro nos reconecta con lo tangible, con lo humano y con lo colectivo; esa es la fuerza del teatro y por eso las artes escénicas son unas artes milenarias en la historia de la humanidad.

Hay dos estrenos absolutos de Lola Blasco y Esther Medrano.

La Muestra es un termómetro de lo que se está escribiendo aquí y ahora y sí, hay dos espectáculos -Los días lentos de Lola Blasco y Las jirafas duermen de pie, de Esther Medrano- que se estrenan aquí y eso seguramente les da un valor especial y genera una expectativa muy interesante. Que la Muestra se pueda nutrir de estrenos absolutos o de reciente estreno le da una potencia y, sobre todo, ofrece al público qué es lo que se está escribiendo aquí y ahora.

También hay dos autoras galardonadas con el Premio Nacional de Literatura Dramática.

En realidad son tres: Lola Blasco (20176), Victoria Szpunberg (2025) y Paula Carballeira (2023). Tenemos nada más y nada menos que a tres premios nacionales con tres propuestas fantásticas. De hecho, El imperativo categórico de Victoria Szpunberg prácticamente está agotando las entradas en la venta anticipada, con lo cual es una alegría poder ofrecer estos espectáculos y creo que es todo un lujo. Yo siempre digo que Alicante tiene que presumir de la Muestra porque es un acontecimiento nacional muy singular.

¿Es significativo que las tres sean mujeres, además?

Es significativo y demuestra la potencia de la dramaturgia escrita por mujeres desde hace ya una década. La Muestra refleja un poco esa potencia. No son las únicas autoras, hay más, y evidentemente hay obras también escritas por hombres, pero la autoría de mujeres tiene una potencia especial que no podemos negar.

¿Cree que el público conoce suficientemente la Muestra?

Quiero pensar que sí. Vamos a arrancar la edición número 33, más de tres décadas de una muestra es un síntoma de que hay un evento cultural de nivel nacional único en la ciudad de Alicante y que está consolidado. Es cierto que el camino siempre está por hacer, siempre hay públicos que conquistar. Las cifras de años anteriores [4.500-5.000 personas] creo que fueron buenas y esperemos como mínimo consolidarlas o superarlas y, por supuesto, vamos a seguir haciendo el trabajo pedagógico para que la gente sepa que vienen espectáculos que son de auténtico lujo. Por ejemplo, El día del Watusi es una propuesta que, después de Alicante, va a estar cuatro semanas en Barcelona y ya prácticamente ha agotado las entradas, y luego una semana en Madrid en 2026 con la mitad del patio de butacas ya vendido. Con esto quiero invitar al público a que venga a ver ese espectáculo y otros, que va a tener durante 10 días la oportunidad de ver 16 propuestas diversas y de muchísima calidad.

¿El presupuesto actual es suficiente?

Son casi 350.000 euros que ponen todas las instituciones y con ese dinero tenemos que armar, no solo la programación, sino toda la constelación de actividades paralelas: las jornadas profesionales, la mesa de debate, los cursos de formación, las presentaciones editoriales, los encuentros con traductores internacionales que ayudan a internacionalizar nuestra dramaturgia, las acciones de mediación... todo eso forma parte de la Muestra.

¿Su compromiso como director es por un año o tiene intención de continuar?

En mi caso es un contrato directo del Inaem de naturaleza artística que se ha firmado este año y ya estamos hablando de la edición del año que viene. De hecho, como hemos tenido que montar la Muestra tan rápido, una parte de mi cerebro ya está empezando a idear la del año que viene, con lo cual ya estamos en conversaciones para que pueda haber un mínimo de continuidad necesaria para poder asentar los proyectos.

¿Sacar a concurso la dirección de la Muestra evitaría la incertidumbre?

Es un tema complejo, porque todavía la muestra no tiene una entidad jurídica propia, es la suma de la voluntad de varias instituciones. En mi caso, la propuesta ha venido directamente del Inaem, que tenía otras propuestas sobre la mesa. Que la designación sea directa, como sucede en muchos festivales, o que sea a través de un concurso público es algo que deberían decidir las distintas administraciones. Yo fui director adjunto de artes escénicas del Institut Valencià Cultura y accedí a ese puesto mediante un concurso público al cual tuve que presentar un proyecto, como también ahora. Que exista un concurso me parece que es una opción legítima y muy interesante.

Las entradas ya están a la venta a precios razonables...

Sí, son precios muy atractivos. Hablamos de entradas en su mayoría a 12 euros, que si se compran ahora a través de la web tienen un 35% de descuento, y un 50% si eres profesional acreditado, jubilado, estudiante, desempleado o un grupo de más de 10 personas. Hay espectáculos de entrada gratuita y hay un punto físico de información en el Instituto Gil-Albert, con una persona para informar de lo que la gente desee.