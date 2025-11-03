Año Altamira: los expertos hablan de la obra literaria del humanista alicantino
La Biblioteca Municipal de El Campello acoge este jueves una mesa redonda sobre la obra y el hispanoamericanismo de Rafael Altamira
Avanza la celebración del Año Altamira promovido por el Ayuntamiento de El Campello para rendir homenaje al humanista y jurista alicantino Rafael Altamira.
Dentro de la programación diseñada por la Universidad de Alicante, que desde el principio se implicó de forma decidida en la iniciativa, el próximo jueves, 6 de noviembre, la sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal acogerá la mesa redonda titulada Rafael Altamira: la obra literaria y el hispanoamericanismo, en la que participarán dos catedráticos que han centrado parte de su carrera a estudiar el legado de Altamira, y que será moderada por la vicerrectora de Cultura de la UA, Catalina Iliescu.
Los oradores serán José María Ferri, catedrático de Literatura Española y decano de la Facultad de Filosofía y Letras; y Eva Valero, catedrática de Literatura Hispanoamericana y directora del departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. Ambos forman parte del cuadro docente de la Universidad de Alicante.
El acto comenzará a las 19 horas, y será de acceso gratuito limitado al aforo del local.
El Año Altamira ha sido promovido por el Ayuntamiento de El Campello, que dirige el alcalde Juanjo Berenguer, tras haber conseguido la repatriación desde México del literato, jurista y americanista más relevante de la historia de España: Rafael Altamira Crevea.
