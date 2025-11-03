Música a ritmo de big band en una plaza de Alicante
El Eje Cultural San Fernando organiza esta cita musical gratuita que se celebra este martes a las 17.30 horas
La música inundará este martes a ritmo de big band la plaza Gabriel Miró de Alicante, en un acto organizado por el Eje Cultural San Fernando, constituido el pasado mes de mayo por seis centros culturales alrededor de esa calle y enmarcado en la programación del Festival TAC de Arquitectura Urbana.
La plaza Gabriel Miró se convertirá en la tarde del martes en un escenario al aire libre con el concierto que ofrecerá la Big Band del Conservatorio Profesional de Música "Guitarrista José Tomás". El acto, que comenzará a las 17.30 horas, está impulsado por las entidades que conforman el Eje Cultural San Fernando con el objetivo de dinamizar el espacio público y acercar la cultura a la ciudadanía.
La actuación, de acceso libre, reunirá a una formación musical joven y enérgica bajo la batuta del director Jorge Baeza. El repertorio recorrerá diversos estilos y ritmos con la potencia sonora que caracteriza a las grandes bandas.
Como se recordará, la lluvia impidió el pasado 14 de mayo la presentación al público de dicha iniciativa cultural, que preveía dar a conocer los espacios implicados en el Eje de San Fernando en una ruta que pretendía ir acompañada de la Banda Sinfónica del conservatorio.
Esta unión cultural es una alianza estratégica de acción conjunta integrada por la Asociación de Periodistas de Alicante, la Universidad de Alicante, el Instituto Juan Gil-Albert, el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) y el propio Conservatorio "Guitarrista José Tomás". Estas entidades trabajan de forma conjunta para reactivar culturalmente el corredor urbano de San Fernando, generando propuestas accesibles, creativas y participativas, como señalan.
