La Muestra de Humor Social se despide después de 25 años con una última exposición en Alicante

La Universidad de Alicante puso en marcha la Muestra de Humor Social en el año 2000, un proyecto en colaboración con la Asociación de Dibujantes de Humor FECO-España que este año celebra su 25 aniversario convertido en un referente del humor gráfico como denuncia social. A lo largo de este cuarto de siglo esta exposición ha abordado con humor, respeto y solidaridad temas dramáticos como la violencia de género, la inmigración, la pobreza, la corrupción, el cambio climático o la desigualdad social, entre otros.

Hoy se abre al público la nueva edición -y la última, después de 25 años- de la muestra con la exposición La indigestión de catástrofes naturales, que podrá visitarse en la Sala Trànsit del Aulario II hasta el 3 de diciembre.

Enrique Pérez, comisario de este proyecto y viñetista de INFORMACIÓN, explica que este año centra su mirada "en la gestión -o más bien, la desgestión- de los desastres naturales, con especial atención a la dana registrada en la Comunidad Valenciana hace un año, una tragedia marcada por la negligencia institucional, el negacionismo climático y la pérdida de cientos de vidas".

El comisario también ha anunciado que este año especial de 25 aniversario la UA ha decidido conceder el Premio Notario del Humor, en este caso notaria, a Marlene Pohle, humorista gráfica e ilustradora argentina, en reconocimiento a su trayectoria. La entrega del galardón se celebrará el próximo jueves 6 de noviembre, a las 13 horas, en la sala multimedia del edificio de rectorado.

El dibujante Enrique Pérez ha anunciado que la edición de este año será la última de la Muestra de Humor Social y "con ella se cierra el círculo que se inició, precisamente, con una primera exposición en la UA en el año 2000, tras contactar con Marlen Pohle, cuando ejercía el cargo de presidenta de FECO Alemania, quien nos cedió aquella primera muestra".

Enrique Pérez, ya jubilado de su puesto de director del Gabinete de Diseño Gráfico de la UA, pero aún en activo como dibujante de INFORMACIÓN, ha anunciado que da por finalizado este proyecto para concederse un merecido descanso tras 25 años al frente de la muestra, con el apoyo del profesor y también dibujante Gabino Ponce Gab.

Marlen Pohle habla sobre ella misma

"Con una gran humanidad, me calificaron una vez en un reportaje, agregando afortunadamente, que muestro con mi obra un mundo lleno de contradicciones y no exento de humor. Es precisamente eso lo que veo que va conmigo toda mi vida, las infinitas contradicciones del ser humano, a las que intentamos desesperadamente darles un tinte de humor. Caricaturas, sobre todo de gente anónima y que no se entera que yo ando por el mundo con un block y un lápiz, es lo que más me gusta hacer. Me gustan las personas en los cafés o en un banco de plaza o las que se tumban en la playa, las que aguardan un vuelo atrasado y las que sólo se concentran en sus mensajes electrónicos", apunta la galardonada.

"En Vila Franca de Xira me gustaban las señoras con peinado de peluquería comiendo caracoles, o los que se llenaban de humo asando sardinas. Me gustaba la postura de un torero y la gente que saltaba la valla al acercarse el toro. Cuando tenía tres o cuatro años dibujaba ya mi entorno, esto es mi casa en Temperley, un suburbio de Buenos Aires donde pasé mi infancia y adolescencia, a mis padres y al perro, el tren que nos llevaba a la gran ciudad y por cuyas ventanas asomaban las caras de los probables pasajeros. La gente es lo que me interesa, el ser humano que a veces se cree importante pero que no deja de caer en situaciones ridículas. Me gusta la ironía de una posible situación en un conjunto de personas serias, que también pueden parecer omnipotentes o políticamente correctas".

"Cuando finalmente decidí que lo que más me gustaba era el humor gráfico, tuve la suerte de integrarme a un grupo de dibujantes de un humor fino y mordaz, divertido y contundente, como lo son la mayoría de las personas de la ciudad argentina de Córdoba. El medio de publicación era la revista Hortensia, muy renombrada en Argentina por los ochenta. Luego el destino me llevó a Alemania, tierra de mi padre y un poco mía también por las costumbres y el idioma. Aquí, en la ciudad de Stuttgart, viví y trabajé como ilustradora para diversas editoriales durante 23 años, que fueron intensísimos y muy gratificantes para mi bienestar personal, para mi espíritu crítico y para mis lápices y pinceles. Gracias a una participación activa en concursos de humor gráfico, a visitas a salones de humor y exposiciones, y gracias también a coincidencias fortuitas y a haber forjado amistades incondicionales, pude meterme de lleno en el mundo del cartoon, así como viajar por el mundo, participando como jurado, como expositora o simplemente como invitada. Mi paso por FECO (la Federación de Organizaciones de Dibujantes de Humor) también me abrió muchas oportunidades, sobre todo la de intentar construir puentes de confraternidad entre naciones y continentes. Siempre en nombre del humor gráfico. No por nostalgias hacia ese tren que ahora ya no utilizo, ni por Hortensia, que dejó de existir, sino porque en algún momento de nuestras vidas queremos volver a ver los árboles de nuestra infancia, en 2015 decidí regresar a Argentina. Continúo visitando los cafés, allí y en todo el mundo, para atrapar lo seriamente ridículo o lo ridículamente serio de tanto individuo que anda por ahí".