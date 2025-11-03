El Museo de Bellas Artes de Alicante indaga en la pintura de Didier Petit

Bajo el título Un paseo por la ciudad y el paisaje de Didier Petit. Alicante en el siglo XIX, el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante (Mubag) ha iniciado un ciclo de conferencias sobre la exposición de este artista, organizadas junto a la Sede de la Universidad de Alicante.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que "el interés de la pintura de Didier Petit no reside solo en su valor artístico, sino también en su relevancia documental para conocer nuestra ciudad".

Las conferencias arrancaron el viernes con la técnico de Exposiciones del MUBAG, María José Gadea, y continuarán el viernes de esta semana con el arquitecto Santiago Varela en la Sede de la UA. El historiador Emilio Soler estará en el MUBAG el 14 de noviembre y la catedrática de Historia Inmaculada Aguilar pondrá el broche final a esta propuesta el 25 de noviembre.