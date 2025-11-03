El Museo de Bellas Artes de Alicante indaga en la pintura de Didier Petit
El museo inicia un ciclo de conferencias sobre la exposición de este artista en el que participan
Bajo el título Un paseo por la ciudad y el paisaje de Didier Petit. Alicante en el siglo XIX, el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante (Mubag) ha iniciado un ciclo de conferencias sobre la exposición de este artista, organizadas junto a la Sede de la Universidad de Alicante.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que "el interés de la pintura de Didier Petit no reside solo en su valor artístico, sino también en su relevancia documental para conocer nuestra ciudad".
Las conferencias arrancaron el viernes con la técnico de Exposiciones del MUBAG, María José Gadea, y continuarán el viernes de esta semana con el arquitecto Santiago Varela en la Sede de la UA. El historiador Emilio Soler estará en el MUBAG el 14 de noviembre y la catedrática de Historia Inmaculada Aguilar pondrá el broche final a esta propuesta el 25 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- DIRECTO | Antequera CF - Hércules CF: Descanso en El Maulí. Mala primera parte del Hércules a pesar del empate
- El SEPE publica cinco ofertas de trabajo para las que no hace falta experiencia y con un sueldo de hasta 25.000 euros