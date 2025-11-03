Una noche para celebrar el talento alicantino

Creados en plena pandemia por la Diputación de Alicante cuando aún imperaba la mascarilla para despertar del letargo, los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernándezhan celebrado este lunes su quinta edición con el mismo fin con el que arrancaron: reconocer el talento, el compromiso y la contribución a la riqueza patrimonial y artística de la provincia de Alicante. La sala de cámara del ADDA ha sido el escenario elegido por segundo año consecutivo para entregar dichos galardones, que desde la pasada edición se redujeron de veinte premios a seis, con lo que la gala, que mantiene el vínculo con las palabras de Miguel Hernández a través de la música, se ha convertido en un acto casi familiar presentado por el ya habitual Luis Larrodera.

Al poeta oriolano dedicó José Carlos Rovira, premiado por su trayectoria como profesor emérito de la Universidad de Alicante y catedrático de Literatura Hispanoamericana, una parte de sus palabras de agradecimiento: "A él estoy dedicado desde mi adolescencia, uno de los nombres más universales de la literatura y símbolo de la memoria por su muerte en la cárcel de Alicante" cuyo reconocimiento "siempre es necesario". También defendió las dos lenguas, el castellano y el valenciano, como "relaciones imprescindibles" que nos vinculan con otros países, así como la necesidad de "seguir creando una cultura para la paz, que pasa por una cultura que defiende del genocidio al pueblo palestino", que arrancó el aplauso del público del auditorio.

La cantautora de Pedreguer Sandra Monfort, intérprete y guitarrista tanto en solitario o con su grupo Marala, capaz de combinar la tradición del folclore valenciano con sonidos contemporáneos desde una mirada fresca y sin prejuicios, ha agradecido el premio nuevos creadores a su familia y a la gente que le animó a ser una mujer emprendedora tras constatar "las dificultades que comporta dedicarse a la música siendo mujer y haciéndolo en valenciano". Aseguró que desde niña siempre tuvo claro "que quería dedicarme a la música y hacer canciones para ofrecerlas al mundo como un regalo y una píldora curativa" tras revelar que hace un año pasó un cáncer de mama y la música ha sido fundamental para mi curación".

El premio a la innovación lo recogieron Carlos Izquierdo y Sergi Hernández, del Colectivo Fluenz, que desarrollan instalaciones audiovisuales y creaciones musicales a través de la tecnología. Hernández, que acudió con su hijo pequeño a la gala, dedicó el premio a los artistas que se encuentran en el proceso difícil de la crianza y reclamó incluir a la infancia en la cultura global, mientras que Izquierdo recordó que su intención siempre ha sido "integrar la tecnología en el arte como una forma de conectar" tras defender la cultura como "algo vivio, siempre contemporáneo".

Revista centenaria de Semana Santa

La revista Crevillente Semana Santa, galardonada con el premio a la difusión de la cultura popular por sus cien años de historia, ha dedicado 14.532 páginas a difundir esta pasión, como señaló su director, Vicente López Deltell, quien dedicó el premio en primer lugar "a Dios porque sin su guía no habría sido posible" este recorrido y recordó que "la Semana Santa no existe sin su pueblo". Considerada una de las revistas más antiguas de España en su género, a lo largo de este siglo han escrito en ella desde Jacinto Benvante a los hermanos Álvarez Quintero, Paloma Gómez Borrerro o Carlos Herrera.

El Museo de Aguas de Alicante ha sido galardonado por su actividad museográfica en su quince aniversario para difundir la historia del agua en la ciudad. El director general de la empresa mixta Sergio Sánchez ha invitado al público a conocerlo, junto a los Pozos de Garrigós que, con su incesante programación artística, ha calificado de "polo importante de atracción cultural", donde "los artistas se emocionan" cuando muestran sus propuestas.

Guitarras para la historia

Por último, y tras sesenta años de trayectoria, la empresa Alhambra Guitarras, de Muro de Alcoy, agradeció la distinción como Embajador Cultural de la Provincia de Alicante. Su portavoz ha recordado que la empresa artesana -de la que se nutren artistas como Sabina- sigue teniendo la misma "visión vanguardista y vocación exportadora", tras destacar la importancia del Máster de Guitarra de la Universidad de Alicante, con el que colaboran, y el certamen que Alhambra Guitarras desarrolla para jóvenes, que el 21 y 22 de noviembre celebra su decimosegunda edición.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha felicitado a los premiados y ha destacado el apoyo a la cultura de la institución provincial, "que se mantendrá siempre firme al lado de los artistas creadores para devolverles toda la riqueza que nos dan". El acto ha estado amenizado con la actuación de la Escuela Good Vibes Dance y la pianista Ania.