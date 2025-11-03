À Punt ofrece una investigación especial sobre el caso Sala
El programa "Zoom" emite este lunes el primer episodio del programa dedicado al crimen de María del Carmen Martí, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala
Este lunes 3 de noviembre a las 22.30 horas, Zoom ofrece el primer episodio -el segundo se emitirá el día 10 de noviembre- sobre un caso que impactó a la Comunidad Valenciana y a toda España: el caso Sala. El programa de investigación de À Punt ha preparado un especial en dos entregas sobre el asesinato de María del Carmen Martí, viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM. La víctima apareció muerta a tiros en el concesionario Novocar de Alicante el 9 de diciembre de 2016. ¿Quién la mató? ¿Por qué?
Solo hubo un acusado por el crimen en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Alicante: su yerno, Miguel López. El equipo de Zoom analiza la relación que tenía con la suegra y qué pruebas tenía la policía para acusarlo. El especial cuenta con la intervención de la periodista de INFORMACIÓN Mercedes Gallego.
Después de un largo proceso judicial, el pasado mes de octubre, el Tribunal Constitucional confirmó la absolución de Miguel López.Zoom, a lo largo de dos programas, acercará los detalles del asesinato y los del juicio. Y como avanza la presentadora del programa, Jose Sáez, en un crimen, la primera impresión casi nunca es definitiva.
La familia Sala Martínez, una de las más ricas de España, había construido un imperio multimillonario gracias a Vicente Sala, expresidente de la CAM, y a su mujer María del Carmen.
Por las circunstancias en que se produjo el crimen, tanto la policía como los medios de comunicación dieron por hecho que el asesino tenía que formar parte del círculo familiar. Y entonces se destapó que los Sala estaban enfrentados en una guerra por el control del imperio empresarial. Un bando era afín a María del Carmen y el otro ni siquiera le dirigía la palabra.
Zoom pone el foco sobre la familia Sala y ofrecerá en los resultados de la investigación como vivían y cuál fue su reacción ante el asesinato de la matriarca.
