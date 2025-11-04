Descubre qué músico presenta nuevo disco mañana en Alicante

Perteneció a uno de los grupos más populares del indie pop español en la primera década de los 2000, The Sunday Drivers, e inició su carrera en solitario en 2012 con la publicación de su primer álbum, Cabeza de León. Ahora presenta su cuarto trabajo dentro de la programación del Paraninfo de la Universidad de Alicante, en un concierto que se celebra este miércoles, 5 de noviembre, a las 19 horas. Las entradas, con un precio de 10 euros, se pueden adquirir en este enlace.

El cantante y compositor Jero Romero, considerado uno de los músicos actuales más personales de la música española, llega con nueva propuesta, Mi vida en partes muy pequeñas, un EP de cuatro canciones compuesto, tocado y arreglado por él mismo y producido en colaboración con Martí Perarnau IV.

El que fuera líder de los míticos The Sunday Drivers goza ahora de una exitosa carrera en solitario e inicia una nueva etapa en directo con la intención de "desnudar sus canciones y convertir cada concierto en una experiencia única". Solo con sus guitarras y su voz, Jero Romero emprende una de las giras acústicas más celebradas hasta la fecha en nuestro país, con entradas agotadas en doce funciones del Teatro del Barrio de Madrid y con aforos completos en salas de Valencia o Burgos.

Cartel del concierto de Jero Romero en el Paraninfo de la UA / INFORMACIÓN

Algunos detalles de su biografía musical

Fue cantante y compositor de The Sunday Drivers (2000-2010), grupo indispensable del indie-pop-rock nacional durante la primera década del milenio. El grupo de Toledo, que cantaba en inglés, llegó a telonear a bandas como Wilco y Coldplay y realizó extensas giras por Europa.

Tras la separación del grupo, Jero lanzó su primer trabajo en solitario y en español, el intimista Cabeza de León (2012), editado tras un crowdfunding que batió todos los récords hasta la fecha en el país y que marcó su tónica de independencia. Este disco extraordinario apareció en todas las listas de lo mejor del año. El éxito del micromecenazgo se repitió con su siguiente álbum, La Grieta (2014) en el que volvió al formato banda.

Después de realizar dos giras por España con estos discos, en 2015 se tomó un periodo de silencio que solo se rompió brevemente en febrero de 2020 con el lanzamiento de dos canciones: 2010 y Los cadáveres. Su tercer disco en solitario, Miracoloso (2022), compuesto a fuego lento durante siete años, salió autoeditado, agotó una preventa de 600 copias en vinilo en apenas dos horas, y se coló entre lo mejor del año 2022 en los medios especializados. En octubre de 2025 acaba de lanzar un nuevo EP, Mi vida en partes muy pequeñas.