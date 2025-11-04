Un impulso para el arte profesional en Alicante
Sfair Alicante reunirá la obra de doce artistas en el Real Liceo Casino del 8 al 29 de noviembre. La cita prevé ser el germen de una feria de arte contemporáneo en la provincia
Una docena de artistas de la provincia exhibirán su obra y se encontrarán con el público durante este mes bajo el marco de Sfair Alicante. Arte Contemporáneo en el Mediterráneo, un proyecto que es algo más que una gran exposición colectiva y que pretende ser el primer paso a la creación de una feria de arte contemporáneo en la ciudad.
La iniciativa, que se inaugura este sábado, 8 de noviembre, en el Real Liceo Casino de Alicante, ha sido idea de la artista y galerista Mila Ortuño López que, desde Monóvar, ha organizado a este plantel de creadores de distintos puntos del territorio provincial y cuya obra se podrá contemplar hasta el 29 de noviembre.
Ortuño regenta desde hace tres años y medio el Espacio Artístico La Esfera en Monóvar, por el que han pasado todos los artistas que participan en Sfair: Antonio Ballesta, Adrián Espouy, Xavi García, Marisa González, Leonor Hochschild, Carme Jorques, Eduardo Lastres, Mila Ortuño, Pau Pellín, Pilar Sala, IdeasDpapel (formado por Gaspar Robles y Susana Serrano) y Ginés Vicente, una lista que refleja la "diversidad y la riqueza" del panorama artístico actual, tanto dentro como fuera de la provincia de Alicante.
"Sfair Alicante nace con una clara vocación: impulsar el desarrollo del arte profesional en la provincia y sentar las bases de lo que podría convertirse, en el futuro, en una feria de arte contemporáneo", señala Ortuño López, que se ha decidido a plantear esta propuesta de arte contemporáneo después de haber participado en ferias como Just Mad porque considera que "podría funcionar aquí".
Atraer a los ciudadanos hacia el arte pero también a los coleccionistas es el objetivo de Sfair Alicante, que en esta primera edición se lleva a cabo en el Real Liceo Casino y donde cada artista presenta entre tres y cinco obras. "Si funciona, podemos repetir con más artistas y más galerías", manifiesta la organizadora, que destaca la "gran calidad" de los creadores que participan.
Artstas de distintas generaciones
Desde los más consolidados como Eduardo Lastres, Carme Jorques, Antonio Ballesta o Pilar Sala, hasta los más jóvenes, como es el caso de Adrián Espouy que, con apenas 22 años -ha sido el artista de menor edad que expone en el Palacio Provincial de Alicante, donde acaba de clausurar su exposición-, cuenta con una gran obra y varios premios de pintura; o generaciones posteriores como la de Xavi García, de Monóvar, que en breve instala sus citizens en París, o la noveldense Pau Pellín, que ha mostrado sus bibliotecas infinitas en los últimos años.
Actividades complementarias
Sfair Alicante podrá visitarse durante el amplio horario de apertura del Casino, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir las obras con calma y cercanía. Además, se organizarán visitas guiadas, actividades y encuentros con los artistas, de los que se irá informando a través de los canales de comunicación de La Esfera.
