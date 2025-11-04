Un impulso para el arte profesional en Alicante

Una docena de artistas de la provincia exhibirán su obra y se encontrarán con el público durante este mes bajo el marco de Sfair Alicante. Arte Contemporáneo en el Mediterráneo, un proyecto que es algo más que una gran exposición colectiva y que pretende ser el primer paso a la creación de una feria de arte contemporáneo en la ciudad.

La iniciativa, que se inaugura este sábado, 8 de noviembre, en el Real Liceo Casino de Alicante, ha sido idea de la artista y galerista Mila Ortuño López que, desde Monóvar, ha organizado a este plantel de creadores de distintos puntos del territorio provincial y cuya obra se podrá contemplar hasta el 29 de noviembre.

Ortuño regenta desde hace tres años y medio el Espacio Artístico La Esfera en Monóvar, por el que han pasado todos los artistas que participan en Sfair: Antonio Ballesta, Adrián Espouy, Xavi García, Marisa González, Leonor Hochschild, Carme Jorques, Eduardo Lastres, Mila Ortuño, Pau Pellín, Pilar Sala, IdeasDpapel (formado por Gaspar Robles y Susana Serrano) y Ginés Vicente, una lista que refleja la "diversidad y la riqueza" del panorama artístico actual, tanto dentro como fuera de la provincia de Alicante.

Escultura de Eduardo Lastres / INFORMACIÓN

"Sfair Alicante nace con una clara vocación: impulsar el desarrollo del arte profesional en la provincia y sentar las bases de lo que podría convertirse, en el futuro, en una feria de arte contemporáneo", señala Ortuño López, que se ha decidido a plantear esta propuesta de arte contemporáneo después de haber participado en ferias como Just Mad porque considera que "podría funcionar aquí".

Atraer a los ciudadanos hacia el arte pero también a los coleccionistas es el objetivo de Sfair Alicante, que en esta primera edición se lleva a cabo en el Real Liceo Casino y donde cada artista presenta entre tres y cinco obras. "Si funciona, podemos repetir con más artistas y más galerías", manifiesta la organizadora, que destaca la "gran calidad" de los creadores que participan.

Pintura de Adrián Espouy / INFORMACIÓN

Artstas de distintas generaciones

Desde los más consolidados como Eduardo Lastres, Carme Jorques, Antonio Ballesta o Pilar Sala, hasta los más jóvenes, como es el caso de Adrián Espouy que, con apenas 22 años -ha sido el artista de menor edad que expone en el Palacio Provincial de Alicante, donde acaba de clausurar su exposición-, cuenta con una gran obra y varios premios de pintura; o generaciones posteriores como la de Xavi García, de Monóvar, que en breve instala sus citizens en París, o la noveldense Pau Pellín, que ha mostrado sus bibliotecas infinitas en los últimos años.

Obra de Marisa González / INFORMACIÓN

Actividades complementarias

Sfair Alicante podrá visitarse durante el amplio horario de apertura del Casino, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir las obras con calma y cercanía. Además, se organizarán visitas guiadas, actividades y encuentros con los artistas, de los que se irá informando a través de los canales de comunicación de La Esfera.