De la crisis de la vivienda a la precariedad económica: diez años de cine social en Alicante

Una cifra redonda. Se cumplen diez ediciones de una muestra de cine que pone el foco en el componente social de las obras que proyecta. El director alicantino Vizen G. Hernández vuelve a ponerse al frente de la organización de la Muestra de Cine Social Luminiscente, un evento que inició su andadura en 2013 y que, tras dos años de parón, regresó el pasado año con el propósito de recuperar el espíritu original: proyectar cortometrajes donde destaque el mensaje y el trasfondo humano de cada historia.

Esta décima edición del festival llegará, de manera gratuita, el viernes 7 de noviembre a la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante (avenida de Federico Soto, 1-3), donde se proyectará una selección de doce cortometrajes de temática social a partir de las 19 horas. Será una oportunidad para recorrer diversas realidades contemporáneas a través del cine, con una programación que se abrirá con la ópera prima del realizador Alejandro Palacios, El meditador, una pieza que invita a reflexionar sobre la desconexión en la sociedad actual.

A lo largo de la muestra se abordarán cuestiones de gran relevancia social, como el acoso escolar, la atención a las personas mayores, la precariedad económica, la crisis de la vivienda o las relaciones familiares. La sesión culminará con Depredador, un thriller de siete minutos dirigido por el reconocido cineasta Javier Fesser (Campeones, Mortadelo y Filemón), galardonado con el Premio Fundación Mediterráneo al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Elche.

Un fotograma de "Depredador", la obra del cineasta Javier Fesser / INFORMACIÓN

"La selección ha buscado un equilibrio narrativo, combinando la dureza de algunas realidades con el contrapunto de la ironía y la sensibilidad", destaca la organización del certamen, que mantiene su compromiso con la cultura abierta y accesible. La muestra refuerza así su vocación de utilizar el lenguaje audiovisual como herramienta de reflexión y transformación social.

Estos son los 12 cortometrajes seleccionados

El evento abrirá con El meditador, un cortometraje de Alejandro Palacios sobre la presencia, la incomodidad y la posibilidad de despertar. En esta ópera prima, que cuenta con la producción de Alicante Film School, un hombre se sienta a meditar en un parque, inmóvil y mudo. Su presencia incomoda, pero a su alrededor, sin que nadie lo sepa, empiezan a surgir pequeños gestos de transformación.

Le seguirá la obra Normaless, del pamplonés Javier Celay, donde un grupo de adolescentes se enfrenta a la culpa y el dolor tras la trágica muerte de una compañera, revelando secretos y tensiones ocultas mientras intentan comprender su propia responsabilidad en el suceso. Esta obra, rodada con alumnos de la escuela de interpretación Pixelian, revela tensiones y acusaciones sobre cómo cada uno la trató, abordando temas de bullying, la hipocresía o la presión social.

El cortometraje "El lado más bestia de la vida" aborda los problemas de la vejez / INFORMACIÓN

Otras piezas audiovisuales que se proyectarán este viernes en Alicante son Racional y proporcional, de Víctor Montesinos, que trata sobre una pareja que recibe una visita inesperada una noche que parecía ser tranquila; Medusas, de Iñaki Sánchez Arrieta, sobre una pareja que pasea por la playa ajena al panorama que los rodea a su alrededor; o A mamá con jamón, de Marta Balón, donde el cumpleaños de una madre es el centro de atención de una obra en busca de regalo.

José Antonio Campos Aguilera, por su parte, retrata en El lado más bestia de la vida, nombre que comparte con una célebre canción de Albert Pla, la problemática de la vejez representada en Belén y Paco, dos jubilados que, de forma inesperada, reciben una mala noticia sobre su hijo, hecho que les cambia completamente la vida. Esta pieza está interpretada por Rosario Pardo, Alicia Fernández, Juan Carlos Sánchez y Rafael León.

Aníbal Brito dirige Dos hilos. Su sinopsis hace referencia a un pasado no tan lejano, donde los interfonos analógicos de un edificio permitían a cualquier vecino escuchar una conversación. Hoy, en cambio, los videoporteros de última generación garantizan una señal mucho más nítida, clara y donde solo podrán escucharse los protagonistas. Con esta premisa se encuentra un corto donde dos personas, Tomás y Luciana, concentran toda atención.

La obra premiada en Benissa en Corto, "Piedra, papel o tijera", de Miguel Ángel Olivares, en Alicante / INFORMACIÓN

La violencia de género se aborda con El silenci de la llar, de Adrià Llauró, donde Sara rompe sin querer el teléfono móvil de Carlos, su pareja. Pese a sus intentos de calmarlo, el carácter agresivo de Carlos se sobrepone a la razón. Con un título más intuitivo se encuentra La solución a la problemática habitacional, un cortometraje dirigido por Alberto Blanco Pacheco donde una de las protagonistas parece haber encontrado una solución ante la problemática especulativa de la vivienda en España.

La recta final de las proyecciones llega con una pregunta: ¿es posible perdonarnos por nuestros errores? Con esa premisa, Álvaro G. Company y Mario Hernández presentan Adiós, un corto donde Elena y Ángela deberán enfrentar sus propios demonios mientras buscan sanar las heridas del pasado. Y cerrarán la jornada dos obras premiadas como Piedra, papel o tijera, de Miguel Ángel Olivares, triunfador del certamen Benissa en Corto; y la ya mencionada Depredador de Javier Fesser.