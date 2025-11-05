La diseñadora de vestuario Sonia Grande entra en la colección Hall of Frame de la UMH
La ganadora de dos premios Goya afincada en Alicante, que ha trabajado con Woody Allen y Almodóvar, protagoniza el décimo capítulo del catálogo de técnicos del cine que dirige Guillermo López Aliaga
La diseñadora de vestuario asturiana afincada en Alicante Sonia Grandeprotagoniza el décimo episodio de la colección de técnicos del cine Hall of Frame, que desde 2016 elaboran investigadores de la Universidad Miguel Hernández mediante entrevistas documentales y que reúne a importantes profesionales del cine español.
Grande, que ha trabajado con directores internacionales como Woody Allen (en seis películas), Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar o González Iñárritu, ha ganado dos premios Goya y ha sido nominada en diez ocasiones a estos premios, además de ser reconocida con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o, más recientemente, recibir el premio Fashion Cinema del Festival de Cine de Alicante en 2023.
"Es una de las diseñadoras de vestuario más reconocidas del panorama cinematográfico. Su carrera, marcada por la excelencia y la sensibilidad estética, abarca más de tres décadas y una filmografía que incluye títulos fundamentales del cine español e internacional, como La lengua de las mariposas, Los otros, Hable con ella, Mar adentro, La niña de tus ojos, Julieta, Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona", como destaca el director del proyecto Hall of Frame, Guillermo López Aliaga, técnico del Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica e investigador del Centro de Investigación en Artes de la UMH, que dirige los episodios con la ayuda de Rafael Bonet y Cristina Aguilar.
El rodaje de este nuevo episodio de Hall of Frame supone "una oportunidad única para explorar el papel del vestuario como elemento esencial de la construcción narrativa y visual en el cine". A través de una entrevista en profundidad, material de archivo y un dispositivo visual cuidadosamente diseñado, el episodio traza un retrato íntimo y profesional de Sonia Grande, al tiempo que reflexiona sobre la evolución del diseño de vestuario en un contexto audiovisual en constante transformación.
López Aliaga destaca que el talento de Sonia Grande ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos dos premios Goya al Mejor Diseño de Vestuario: en 1999 por La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, y en 2020 por Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, tras recordar que también es miembro de la Academia Española de Cine y de la American Academy of Motion Pictures Arts Sciences.
Un archivo audiovisual de técnicos del cine que sigue creciendo
El estreno del episodio dedicado a Sonia Grande está previsto para comienzos del próximo año 2026. El archivo audiovisual Hall of Frame cuenta ya con los nombres de José Luis Alcaine (fotografía), Pepe Quetglas (maquillaje y caracterización), Teresa Font y Pablo Blanco (montaje), María Luisa Pino (efectos especiales), José Nieto (música), Félix Murcia (arte) y Yuyi Beringola (script).
Esta colección de entrevistas, donde cada episodio está dedicado a un oficio del cine, está concebida como un archivo vivo destinado a preservar y difundir el conocimiento generado desde la práctica profesional del cine visibilizando a las y los profesionales que, desde distintas áreas técnicas y creativas, hacen posible las películas.
Un catálogo disponible para consultas
Los distintos volúmenes están disponibles para consulta, tanto física como online, en repositorios y fondos bibliográficos de carácter académico como Redi UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de Alicante) o las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia o la Universidad de Murcia. Además, algunos de los episodios de esta colección de entrevistas documentales han sido proyectadas en festivales como el de Cine Fantástico de Sitges o el Festival de Cine de Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- La «victoria» del Elche en el campo del Barça que ningún equipo español había conseguido en 8 años
- Este es el barrio de Alicante por el que podrán circular los tuctucs
- Estos son los dos empresarios más ricos de Alicante, según Forbes
- El centro financiero de Elche se desmorona
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura