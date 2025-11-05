Halestorm realizará tres conciertos en España dentro de su gira internacional

Huyendo de márgenes autoimpuestos y del "rock para rockeros", Halestorm es una de las bandas más representativas del rock y metal alternativo contemporáneo. Formada en 1997 en Pensilvania por los hermanos Lzzy y Arejay Hale, el grupo ha sabido mantener una energía arrolladora y una identidad sonora que combina el espíritu clásico del hard rock con una actitud moderna y desafiante. Al frente, Lzzy Hale se ha consolidado como una de las voces más poderosas y carismáticas del género, con una presencia escénica que desborda fuerza y autenticidad.

En 2013, la banda alcanzó un hito en su carrera al ganar el Premio Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock/Metal por su tema Love Bites (So Do I), reconocimiento que los situó entre los nombres más respetados del panorama rockero internacional. Con discos como The Strange Case Of... (2012), Into the Wild Life (2015), Vicious (2018) y Back from the Dead (2022), Halestorm ha explorado temas de empoderamiento, vulnerabilidad y resistencia, siempre con una contundencia instrumental que se refleja especialmente en sus actuaciones en directo.

Su sonido, marcado por riffs afilados, baterías potentes y la intensidad vocal de Lzzy, una de las vocalistas más carismáticas del género, ha conectado con una amplia audiencia que ve en el grupo una evolución natural del hard rock para las nuevas generaciones. Con más de dos décadas sobre los escenarios, Halestorm continúa demostrando que el rock no solo sigue vivo, sino que puede reinventarse con pasión, talento y una dosis de rebeldía bien afinada.

Una gira mundial para presentar su nuevo disco

Ahora, tras afianzar su propuesta musical en lo más alto del género, la banda acaba de publicar su sexto álbum de estudio, Everest (2025), en el que regresan a sus raíces con canciones que no apelan directamente a la adrenalina ni a los estribillos adictivos, sino que profundizan en la precisión técnica y en la capacidad de sorprender. Movidos por una corriente rockera que abraza ciertos automatismos del pop más extendido, la ferocidad de su cantante vuelve a sobresalir en unas composiciones más arriesgadas que en sus trabajos anteriores.

Temas como Darkness Always Wins, Rain Your Blood on Me o Like a Woman Can reflejan a la perfección esta nueva deriva sonora, con un sonido más maduro y asentado. En ocasiones, su marcado carácter mainstream les ha generado cierta corriente de desprestigio, pero ellos, lejos de amedrentarse, demuestran de lo que son capaces y se embarcan en una gira internacional que precede con a un concierto en Wembley que quedó grabado para su correspondiente álbum en vivo.

Las tres actuaciones en España tendrán lugar este mes de noviembre en Barcelona, Madrid y Pamplona, con vistas a una posible participación en festivales nacionales el próximo verano. La cita en la Ciudad Condal será el 12 de noviembre en Razzmatazz; el concierto en Pamplona, el 14 de noviembre en Totem; y la actuación en la capital del Estado, el 15 de noviembre en la sala La Riviera. Las entradas están disponibles en la web de la banda (halestormrocks.com) o en Madness Live (Madnesslive.es).

Una banda de metal india como telonera

Para estos conciertos, Halestorm ha querido contar con una banda que está consiguiendo cierta notoriedad en el metal moderno internacional. Originarios de Nueva Delhi, Bloodywood se ha hecho un hueco en la escena por su poderosa fusión de metal aguerrido con un folk característico de la India y compases rapeados. Formada en 2016, arrancó siendo un proyecto de versiones metaleras de canciones pop y de Bollywood.

Ahora, en cambio, ofrecen un sonido propio cargado de energía, crítica social y raíces culturales. Su combinación de instrumentos tradicionales indios como el flute (bansuri) y el dhol con guitarras pesadas y voces guturales los ha convertido en una propuesta única dentro del panorama internacional del metal. Su primer álbum, Rakshak (2022), fue un éxito en la escena metal global, con temas como Gaddaar o Dana-Dan, con mensajes potentes sobre la corrupción, la desigualdad, la salud mental y la unidad social. Ahora presentan su nuevo disco, Nu Delhi.