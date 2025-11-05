Restaurante Riquelme participa en las Jornadas Gastronómicas de Cocina Española en Puerto Rico

Restaurante Riquelme, a través de los hermanos Moncho y David, participarán en las Jornadas Gastronómicas de Cocina Española en Puerto Rico, que se desarrollarán desde el jueves 6 al domingo 9 de noviembre. Levante. Sabores que mueve el viento es el lema de esas jornadas programadas en Cayey. Allí, explican fuentes de la organización, “destacados chefs de España y Puerto Rico unirán talento y creatividad en cenas a varias manos, catas guiadas y menús de degustación inspiradas en las tradiciones del Levante español”.

Moncho y David Riquelme tendrán especial protagonismo en la jornada inaugural del jueves 6 de noviembre cuando impartan una masterclass sobre el arroz alicantino. Los vinos de la cita serán de la bodega Celler Sanromá, de Tarragona. Los asistentes conocerán las variedades, técnicas y secretos del arroz y podrán degustar platos como arroz del senyoret, arroz con conejo y carne ahumada.

El menú de la noche inaugural de las jornadas estará basado en tapas y pinchos. El jamón ibérico, los quesos manchegos, las croquetas artesanales y los arroces tradicionales serán los protagonistas. La propuesta se cerrará con un toque dulce de mousse con chocolate 85% con pimienta de Sichuan y tarta vasca con gel de higos

El sábado 8 y el domingo 9 tendrán una nueva cita culinaria los Riquelme. El primero de estos días junto a René Cartagena y Miguel González, con vinos de bodega Tresmano, de Ribera del Duero. El segundo de estos días, con caldos de Vega Clara, también de Ribera del Duero. En medio de esas dos jornadas, 7 de noviembre, serán Joe Padilla, campeón del World Paella Day Cup 2024; José Anthonio Martín Grau, segundo clasificado en la Fideuà Gandía Valencia, quienes personalicen la jornada, con vinos de Fil.loxera & Cía.