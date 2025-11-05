¿Tienes un corto o un largo? Ya puedes presentarlo al Festival de Cine de Alicante

El Festival Internacional de Cine de Alicante ha abierto el plazo para la presentación de trabajos en sus secciones oficiales para la que será su 23ª edición, que se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026. El certamen repartirá un total de 8.000 euros en premios y contará con las categorías de largometrajes de producción española y cortometrajes nacionales e internacionales.

Vicente Seva, director del festival, ha afirmado que "con esta nueva convocatoria iniciamos el camino hacia nuestra 23ª edición, un festival que sigue creciendo y consolidándose como una referencia para los creadores y productores del panorama nacional e internacional. Cada año recibimos trabajos de más países y con mayor calidad, lo que demuestra el buen momento para la industria y que el festival es un punto de encuentro imprescindible".

Requisitos y plazos para el envío de cortos

La fecha límite de envío de cortometrajes será el 21 de marzo de 2026. La inscripción se realizará mediante el envío del corto online a través de la plataforma Movibeta y para más información se pueden consultar las bases en este enlace: https://www.festivaldealicante.com/bases-cortos/

Los trabajos, tanto nacionales como internacionales, deberán tener una duración máxima de 30 minutos y haber finalizado su producción después del 1 de enero de 2024.

Los participantes en la sección de cortometrajes podrán optar al premio a mejor cortometraje de ficción nacional, dotado con 1.000€, al mejor cortometraje medioambiental Aguas de Alicante, dotado con 1.500€ o al resto de categorías dotadas con 500€ cada una: mejor cortometraje de ficción internacional, mejor cortometraje internacional LGTBI, mejor corto de animación nacional, mejor cortometraje documental, mejor cortometraje Alicante Cinema y los trofeos a mejor director, actor y actriz.

Teselas de la anterior edición del festval de cine / INFORMACIÓN

El trabajo galardonado con el premio al mejor cortometraje de ficción nacional obtendrá acceso directo a competir por las nominaciones a los Premios Goya 2027, al igual que los ganadores de las categorías de cortometraje documental y cortometraje de animación.

Detalles para participar en la sección de largometrajes

Por su parte, las películas que deseen participar en la sección oficial de largometrajes deberán haber sido producidas después del 1 de enero de 2024 y no haber sido estrenadas en salas comerciales ni plataformas de streaming. Las obras deberán presentarse en versión original, con subtítulos en castellano si están rodadas en otro idioma. Cada director podrá presentar una sola película, aunque las productoras podrán enviar varias propuestas.

La fecha límite de presentación de largometrajes será el 5 de abril. Como en las pasadas ediciones, el mejor largometraje obtendrá la Tesela de Oro, dotada con 3.000 euros. El jurado otorgará también cinco teselas de plata al mejor guion, mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor fotografía. También se entregará el premio de la crítica Sergio Balseyro. Las bases para la sección oficial de largometrajes están también publicadas en la web del festival: https://www.festivaldealicante.com/bases-largometrajes/