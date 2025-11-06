Dos artistas abren sus estudios al público en Alicante: te decimos dónde

Cada vez con más frecuencia los artistas se deciden a mostrar sus obras y compartirlas con el público fuera de los circuitos habituales. Es el caso de dos artistas alicantinos, David Delgado y Mariam Cremades, que coinciden este fin de semana en abrir sus estudios a las visitas de aquellos interesados en disfrutar de sus creaciones.

La primera es Mariam Cremades, pintora alicantina que este viernes a las 19 horas inaugura la exposición Los mundos que habito con algunas de sus obras más recientes y lo hace en su propio estudio-galería, donde suele acoger propuestas de otros artistas, ubicado en el número 17 de la calle Alcalde José Luis Lassaletta, en el barrio de Babel. La muestra podrá verse hasta el 16 de enero de 2026.

Tras su exposición Génesis, instalada este verano en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, Cremades presenta una nueva propuesta artística que profundiza en la exploración del gesto, la textura y la emoción. En Los mundos que habito, la artista invita al espectador a realizar un recorrido por los territorios emocionales y sensoriales que transita durante su proceso creativo: espacios donde la materia se convierte en lenguaje y la pintura en un medio de búsqueda y transformación personal.

Mariam Cremades, en su estudio-galería / INFORMACIÓN

"Toda mi obra está inspirada en el autodescubrimiento y el desarrollo personal. La necesidad de explorar y dejar fluir la creatividad me ha llevado a trabajar el expresionismo abstracto, la materia y la pintura escultórica. Abrir diferentes caminos me permite crecer y evolucionar como artista y como persona", explica Mariam Cremades, que en el último año ha participado en muestras internacionales en Nueva York, donde una de sus obras fue proyectada en las pantallas de Times Square, así como en la Feria de Arte Contemporáneo de París y en exposiciones colectivas en Madrid, Barcelona y Girona.

En 2025 inauguró su propio estudio y galería de arte en Alicante, un espacio concebido para la creación, la exhibición y el encuentro entre artistas y público. Durante el verano, el espacio acogió exposiciones colectivas y actividades que consolidaron su compromiso con el arte contemporáneo.

De la pintura a la videocreación

Por otro lado, el artista David Delgado, habituado a compartir su taller con otros creadores, propone el próximo sábado, 8 de noviembre a las 20 horas, un encuentro audiovisual, que tendrá lugar en su estudio de Alicante, instalado en la calle Ercilla nº 13, en el barrio del Garbinet. La propuesta de una sola jornada consiste en "una inmersión sensorial donde música e imagen se funden en una simbiosis que trasciende los límites del entretenimiento convencional".

Estudio del artista David Delgado en Alicante / INFORMACIÓN

Se concibe como una experiencia íntima, articulada en un lenguaje pragmático y actual, dirigida a quienes buscan una conexión estética distinta, sincera y experimental. Este Encuentro Audio-visual pretende consolidarse como una cita imprescindible dentro de la escena cultural independiente de Alicante, una experiencia poco frecuente y que invita a repensar los límites entre arte, tecnología y emoción.

El artista Roggermagic presentará un set audiovisual en el que ha manufacturado personalmente tanto los sonidos como las imágenes, construyendo una pieza singular, sofisticada y perfectamente equilibrada. A continuación, los dj A.WA.G y José Rodríguez harán una sesión de electrónica experimental con las producciones de Rodríguez en el álbum de Dualize. Y junto con Delgadodavid en la parte visual, desplegarán una segunda propuesta más dinámica, que ampliará los límites del diálogo entre ritmo y proyección.