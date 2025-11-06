Carmen Galvañ, la escritora de Alicante con más de 50 premios literarios a nivel nacional e internacional

Subsiste la literatura empática. Esa que mira al lector desde el mismo escalón, que le muestra problemas con los que sentirse identificado. Embarcarse en la lectura puede ser un proceso de descubrimiento de otras realidades, una forma de alejarse del plano existencial de nuestras vivencias. Pero también puede concebirse como un espejo que refleja y comparte, como un refugio que te acoge y te advierte: "no estás solo".

Entendiendo el arte desde esta segunda perspectiva, la prolífica escritora alicantina Carmen Galvañ vuelve a la actualidad literaria con Cicatrices y secretos (Cuadranta), un libro en el que explora los problemas y tabúes que se esconden detrás de cada persona. Una compilación de nueve relatos que giran en una misma dirección: nueve lugares, nueve personajes y nueve historias que, en su esencia, resultan tan distintas como unidas.

“Son nueve relatos completamente diferentes. Hay historias de carácter histórico, especialmente relacionadas con la memoria histórica, que es un tema recurrente en mi obra. También hay relatos sociales, que reflejan cómo en ciertos barrios o comunidades la exclusión de una persona puede tener graves consecuencias. Además, hay textos más poéticos, como Vida o Sombra y cobijo, que abordan la relación del ser humano con la naturaleza”, explica la autora.

Portada de "Cicatrices y secretos", la última obra de Carmen Galvañ / INFORMACIÓN

En conjunto, todos comparten una mirada consciente hacia lo social y lo humano, y se entrelazan por el mimo que, de alguna manera, la autora otorga a sus estructuras literarias. Quizá sea esa coherencia interna la que ha hecho que todas y cada una de las pequeñas obras reunidas en este volumen hayan sido premiadas en distintos certámenes a lo largo y ancho del país. “Escribir es un acto solitario, pero cuando el lector siente lo que tú querías transmitir, ese acto se convierte en algo colectivo. Esa es la mayor recompensa para un autor, más allá de cualquier premio”, subraya.

Una prolífica juventud

La infancia de Carmen Galvañ (Alicante, 1995) transcurrió entre Sax y Villena, dos localidades que vieron crecer a una niña apasionada por la literatura, hasta el punto de alzarse con su primer galardón con tan solo ocho años. Hoy, con 30, la autora cuenta con más de cincuenta reconocimientos literarios a nivel nacional e internacional, entre ellos el IX Premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana en la modalidad de Cultura. Su próxima publicación, Las leyendas de Hesperia, es el conjunto de novelas juveniles con el que recibió este galardón.

La escritora publica "Cicatrices y secretos", una mirada social a los problemas de la vida / Rafa Arjones

En la actualidad ha publicado cuatro antologías de relatos (Horizontes, El poder del pasado, Brumas de nostalgia y Cicatrices y secretos), la novela Diario sin nombre, el ensayo Tres artes en amalgama: cine, música y literatura y la novela infantil El tesoro de Alejandría. "Desde pequeña he tenido mucha imaginación. Inventaba historias antes incluso de saber escribir. Creo que es algo innato, que se va desarrollando con el tiempo. No me cuesta ponerme en la piel de personajes distintos, empatizar con ellos y dejar que la historia fluya", apunta.

Por el momento, ante la posibilidad de dar un paso más y llamar a la puerta de las grandes editoriales del país, prefiere mantenerse en la distancia: "Me gustaría llegar a más lectores, pero sin perder la esencia. Los certámenes literarios valoran más la calidad y el mensaje que el aspecto comercial. No quiero que mi escritura se rinda a las modas ni a la lógica del mercado. Nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero por ahora trabajo con editoriales medianas que me permiten participar en las decisiones creativas", concluye Galvañ.