Lola Blasco abre la Muestra de Autores de Alicante con una obra sobre la vejez "humana y honesta"

La autora y directora de escena alicantina Lola Blasco vuelve a su tierra con el estreno absoluto de su última obra, Los días lentos, una producción del Institut Valencià de Cultura con la que arranca la programación de la 33 edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, con 16 espectáculos programados hasta el 16 de noviembre en Alicante.

La alicantina, Premio Nacional de Literatura Dramática 2016, presenta un texto que habla sobre la vejez y la muerte, la fragilidad humana y la derrota pero también de la belleza en la última etapa de la vida, y donde ficción y realidad se entremezclan de forma circunstancial. "Yo empiezo a escribir una obra sobre el alzhéimer y de repente diagnostican a mi padre con alzhéimer. Eso modifica toda mi forma de ver esta creación y he intentado ser muy honesta con lo que estaba viendo, expone la propia autora, que ha pasado un año investigando "y una cosa es lo que puedes leer en libros y otra cosa es cuando lo vives al lado".

"Creo que es una obra profundamente humana y profundamente honesta", asegura Lola Blasco, que agradece "haber podido hacer la obra que he querido con la más absoluta libertad creativa", tras elogiar que Los días lentos nace también "de la investigación con los actores -con quienes lleva dos meses de preparación- que se va creando como en un laboratorio y eso no es frecuente o no siempre se puede hacer".

La alicantina Lola Blasco, en la presentación de su obra "Los días lentos" en la Muestra de Alicante / HECTOR FUENTES

El resultado es "un producto poético, honesto, en el que hemos puesto el corazón todos los integrantes del equipo", algunos de ellos de edad avanzada, "que me han aguantado el tipo y que ha sido un lujo porque lo han dado todo". Dada la carga confesional que conlleva, aún no puede calificar de "liberador" el proceso de escritura y de puesta en escena de la obra "porque todavía lo estoy viviendo", pero sí reconoce que el proyecto "es una pieza que apela al consuelo, a la compasión, a la importancia que tiene un abrazo en un momento dado".

Un día antes del estreno en el Arniches

La dramaturga alicantina, autora de más de una docena de creaciones, ha presentado a los medios la obra un día antes del estreno en el Teatre Arniches -donde se representa el 7 y 8 de noviembre a las 21.30 horas- acompañada de la directora adjunta de artes escénicas del IVC, María José Mora , y la delegada territorial del IVC, Alicia Garijo.

Mora ha calificado de "estremecedor pero a la vez bello" el texto de Blasco, que habla de la vejez y los cuidados al final de la vida, con un punto también cómico e irónico y con una poética, "presentando la fragilidad humana en primer lugar, porque es lo que somos, y está bien que lo podamos mostrar en escena. Y esto conecta con una intención muy clara que tiene el IVC de llevar a escena textos que nos muestran inquietudes contemporáneas, cuestiones que nos interpelan tanto como individuos pero también como sociedad".

Alicia Garijo ha recordado que no es la primera vez que Lola Blasco (Alicante, 1983) presenta obra en el Arniches y ella ha bromeado diciendo que en su debut "vinieron cuatro personas" tras confiar en volver con mayor frecuencia. "Me gustaría poder trabajar más a menudo en mi ciudad, la verdad, porque la mayor parte del tiempo estoy obligada a trabajar en Madrid y precisamente cuando la familia se hace mayor, cuando tienes que estar cerca de ellos, poder volver a tu tierra es importante y crear tejido en un sitio como Alicante me parece muy importante", ha añadido la autora.

Blasco también ha roto una lanza por los intérpretes de mayor edad, especialmente las mujeres actrices, y crear papeles para ellas es "una inquietud" constante en la autora. "A partir de los 20 años empiezan a desaparecer, los papeles son de abuela o nunca papeles que cuentan historias, y quiero dar trabajo a personas que están en activo en la profesión y tiene mucho que ofrecer y contar. Me han dado muchísimas lecciones esas personas mayores que están en el elenco", ha destacado Blasco.

En el reparto figuran Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe y como ayudante de dirección Etna Suárez, para quien Blasco ha tenido también palabras de agradecimiento.

Otras funciones fuera de la provincia

Tras su estreno, Los días lentos se podrá ver en el Teatro Rialto de València del 20 al 30 de noviembre y en el Principal de Castellón, el 17 y 18 de enero, además de Peñíscola el 24 de enero. Fuera del territorio autonómico, la responsable autonómica indicó que es uno de los objetivos, "pero el mercado es complicado porque cada vez más los territorios son más proteccionistas con sus propias obras", aunque el estreno en la Muestra es un "buen escaparate".