Miguel Herrero presenta en Sax su "Guía del abuso sexual infantil"

El escritor, cineasta, ilusionista y profesor alicantino Miguel Herrero Herrero, autor de más de dieciocho libros, presenta su nueva obra, Guía del Abuso Sexual Infantil, este jueves a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Sax.

El sajeño es doctorando en Psicología, máster en Investigación en Psicología, licenciado en Psicopedagogía, diplomado en Magisterio y especialista en Pedagogía Terapéutica, con más de doce años de experiencia en diversos centros educativos de la Comunidad Valenciana. Además, ha sido ponente en numerosos congresos y seminarios y docente colaborador en varias universidades. En el ámbito de la psicología también ha publicado el libro Emoción, empatía y cine y varios artículos en revistas de reconocido prestigioso. También ha sido miembro de la directiva de la Asociación de Emoción y Motivación (AME).

"El abuso sexual infantil es la gran epidemia oculta, la raíz en muchos casos de problemas mundiales en la salud mental, física y social. Las demoledoras cifras y la gran cantidad de consecuencias de toda índole, derivadas de los abusos siguen siendo apabullantes. El abuso sexual infantil es una de las claves que pueden estar detrás de diversos trastornos, violencia de género, delincuencia, prostitución, drogadicción, asesinatos, suicidios, etc.", apunta el autor, en cuya obra además colaboran con sus testimonios personas adultas que sufrieron abusos sexuales en la infancia.

Guía del abuso sexual infantil / INFORMACIÓN

Los abusos se han abordado desde diversos aspectos: psicológicos, de diagnóstico, de intervención, judicial, etc. sin embargo, a juicio de Miguel Herrero Herrero, son escasas las obras que se centran en su divulgación, reparación, tratamiento, prevención, etc. "Es desde aquí donde nace este libro, que es a su vez un punto medio entre la rigurosidad científica y la divulgación. Una guía tanto para la persona que sufrió abusos como para la que sospecha o duda que los tuvo, como para el profesional o estudiante ya sea del ámbito de la psicología, medicina, educación, derecho, periodismo, etc., así como un padre o una madre que quiere actuar para prevenirlos o sospecha que su hija o hijo los está sufriendo o los sufrió", manifiesta.

Guía del Abuso Sexual Infantil ha sido editado por Cinestesia (www.cinestesia.es) está distribuido a nivel nacional en formato físico. El autor, además realizará próximamente varias conferencias y prepara varios proyectos sobre la temática.