Muere Iván Iturralde, propietario del Restaurante Poniente del Real Club de Regatas de Alicante

El reconocido empresario hostelero Iván Iturralde, propietario del Restaurante Poniente del Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), falleció este miércoles 5 de noviembre a los 49 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a la sala número 4 del tanatorio La Santa Faz de Sant Joan d’Alacant, donde permanecerá hasta las 18.30 horas del jueves 6 de noviembre, momento en el que se celebrará la ceremonia funeraria de despedida.

Natural de Bilbao, Iturralde contaba con una amplia trayectoria profesional en el sector de la restauración. En 2019 asumió la dirección del restaurante del Club de Regatas junto a su esposa, Iratxe de la Fuente, quien se encargaba de la cocina. Bajo su gestión, el establecimiento adoptó el nombre actual de Poniente y un nuevo concepto culinario que fusionaba la cocina alicantina con el sabor y la técnica vasca, sello personal del matrimonio.

Durante estos años, Iturralde impulsó una profunda renovación de las instalaciones, tanto en el interior como en la terraza del local, ubicado en un enclave privilegiado del muelle de Poniente del Puerto de Alicante, con vistas al mar y al Castillo de Santa Bárbara. El restaurante se consolidó como un punto de encuentro habitual para los socios del Real Club de Regatas y para el público en general, un espacio que combinaba tradición, hospitalidad y una cuidada oferta gastronómica.

En su carta resalta un especial cuidado entre la esencia gastronómica clásica, sin perder de vista las nuevas técnicas culinarias. Un concepto que unía futuro y tradición y que fue muy bien recibido por los comensales del Restaurante Poniente. Pese a su apellido inconfundiblemente vasco y a la militancia gastronómica vizcaína que demostró al frente del Aizkolari, indiscutido referente del Gastro Village La Seda durante seis años, el chef no trasladó aquella propuesta tan propia de sidrería vasca a su proyecto en el puerto alicantino.

Muy al contrario, Poniente se convirtió en un espacio que mantenía la continuidad culinaria de Aldebarán, el histórico restaurante del club, fiel al espíritu mediterráneo y al carácter marinero que imprime su emplazamiento. Algunas de las propuestas del restaurante evocan sus orígenes vascos, como la ensaladilla con ventresca, los piquillos rellenos de ajoarriero o las alcachofas con almejas, pero la carta de Poniente rinde homenaje al entorno alicantino, con guiños como la pericana, los salazones o el embutido pinosero.