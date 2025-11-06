Nightnoise: un nuevo festival en San Vicente del Raspeig que busca "resurgir la escena"

Los sonidos añejos del psychobilly, el surf y el punk & roll resurgen en San Vicente del Raspeig. El sábado 8 de noviembre, a partir de las 18.30, la Sala Nueva Revuelta acogerá la primera edición del festival Nightnoise, una cita independiente dedicada a unos subgéneros que marcaron las vanguardias de la época, atreviéndose a mezclar el sonido del punk británico con la estética vintage de los años 50, abriendo el camino a otros híbridos posteriores como el punk-swing o el gothabilly.

Bajo el lema de “reconstruir la escena desde abajo”, el organizador argentino afincado en Alicante, Gabriel Girotti, impulsó este proyecto con la idea de emular festivales internacionales de nicho, apostando por bandas con repertorio propio, DJ sets y actividades paralelas como stands de ropa y sorteos de discos. “Todo nace por ver una escena que de a poco está muriendo en Alicante… La idea es crear un show que no solo sean grupos tocando, sino que tenga un plus: stand de ropa, comida, sorteos… montar un pequeño circo musical”, explica el promotor del evento.

El cartel lo encabeza la banda madrileña 13 Bats, con casi 20 años de trayectoria, acompañada por proyectos emergentes como los alicantinos La Llama y Los Turanga, que abren la velada a partir de las 20 horas. Además, será la primera puesta de largo de la banda Donkey Kick con su nueva vocalista. La venta anticipada de entradas acumula buen ritmo y el promotor confía en que la velada represente un impulso para la escena local, acostumbrada a circuitos cerrados y con difícil acceso.

Bandas participantes

El cartel lo encabeza la banda madrileña 13 Bats, un proyecto musical formado en Madrid en 2006 que causó sensación en la escena española con el lanzamiento de su primer álbum homónimo en 2009, editado por el sello independiente local Potencial Hardcore, gracias a su singular mezcla de punk, rockabilly, swing y otros estilos e influencias. Canciones como Inadaptados, El pasajero o Maldito homenaje, en la que colaboran con Petra de Fenetra, han puesto de relevancia su carácter revolucionario y han marcando el ritmo de un sonido que se ha tornado característico.

Cartel del festival Nightnoise, que llega este sábado a San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

Les siguen Donkey Kick, una banda afincada en Benidorm que será la encargada de cerrar el festival. Será su estreno en directo con la nueva componente de la banda, lo que supondrá un aliciente perfecto para que los asistentes descubran el renacer del grupo liderado por el batería Pedro Delgado y el propio Gabriel Girotti. Tras un primer EP como Satan's Crew, el grupo reinventa su punkabilly para acercarse a ritmos más melódicos sin dejar de lado su esencia más salvaje, perceptible en cualquiera de sus directos.

El punk-garage crudo de La Llama será otra de las perlas del festival. La formación, que cuenta con tres integrantes de Alicante y un baterista procedente de Madrid, está vinculada al colectivo Mistela Punk, que organiza muchos eventos locales. Con 13 EP ya publicados, demostrarán el gran estado de forma de la escena local junto con Los Turanga, otra de las bandas invitadas. Los alicantinos, de reciente cuño son creadores de un surf instrumental puro y tendrán en este evento la posibilidad de darse a conocer al gran público.