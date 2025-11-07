Alacant Open Studios: más de 80 artistas muestran sus obras durante tres días

Alacant Open Studios regresa crecido. Esta iniciativa, creada en 2023 por Navidad con una veintena de artistas distribuidos en tres estudios de la ciudad para mostrar y vender sus obras al público, se ha convertido en un acontecimiento que suma cada vez a más participantes. En su tercera edición serán 81 creadores contemporáneos quienes mostrarán sus obras en un recorrido que cuenta con un total de 16 talleres de artistas por toda la ciudad.

Este año los estudios abrirán sus puertas en Alicante los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre y, ante la ampliación de espacios, en esta ocasión no se agrupan por rutas para su visita, que es libre y gratuita. Esta iniciativa atrae a gente de todas las edades y familias interesadas en la cultura y el arte contemporáneo lo que la convierte en una ocasión única para explorar la creación contemporánea en un contexto común.

El pasado año, el proyecto de estudios abiertos -que concentró a más de sesenta artistas en 11 estudios- atrajo a más de un millar de visitantes

Artistas y estudios participantes

Estudio Bañuls : Miguel Bañuls, Pepe Gimeno, Juan Fuster, José Manuel Cámara, Andrea Landa, Garbis Hofman, Mar García Torregrosa y Masttimeglass.

: Miguel Bañuls, Pepe Gimeno, Juan Fuster, José Manuel Cámara, Andrea Landa, Garbis Hofman, Mar García Torregrosa y Masttimeglass. Estudio Eduardo Lastres y Elena Aguilera : Eduardo Lastres, Elena Aguilera y Ana Casanova.

: Eduardo Lastres, Elena Aguilera y Ana Casanova. Estudio Jaume Marzal : Jaume Marzal, Carme Jorques, Conchi Romero, Isabel Rico, Liliana Leal, Elisabeth Perestrelo, Marina Iborra y Salvador Galán.

: Jaume Marzal, Carme Jorques, Conchi Romero, Isabel Rico, Liliana Leal, Elisabeth Perestrelo, Marina Iborra y Salvador Galán. Estudio Morán Berruti : Morán Berruti.

: Morán Berruti. Estudio Delfín : Rubén GoMo (Radioboy+), Aurora Domínguez, Gustavo Valiente, Fornier, Aitana de nit y Bagdad workshop.

: Rubén GoMo (Radioboy+), Aurora Domínguez, Gustavo Valiente, Fornier, Aitana de nit y Bagdad workshop. Estudio Cifo Fango : Juanjo Cifo, Isabel Cumbrera, Itziar Espadas, Jana Peringer y McClay.

: Juanjo Cifo, Isabel Cumbrera, Itziar Espadas, Jana Peringer y McClay. Estudio Aguado24 : Carolina Diego, Ana Pastor, Miriam M. Guirao, Luisa Pastor, Lucía Morate, Massimo Pisani y Candela Prumm.

: Carolina Diego, Ana Pastor, Miriam M. Guirao, Luisa Pastor, Lucía Morate, Massimo Pisani y Candela Prumm. Escuela de escritores: Alba Ferrández, Pilar Sala, Gertrudis Rivalta y Helena Garrote.

Estudio Jaiboi-Videogenic / HéCTOR FUENTES

Estudio Perceval Graells : Perceval Graells, Aurelia Masanet, M Dolores Mulá, Cayetano Ferrández, María Chana, Juan Carlos Nadal, Dionisio Gázquez y Hans Some.

: Perceval Graells, Aurelia Masanet, M Dolores Mulá, Cayetano Ferrández, María Chana, Juan Carlos Nadal, Dionisio Gázquez y Hans Some. Estudio La Lokal : Noelia Keller.

: Noelia Keller. Estudio La Elèctrica : Segimon Vilarasau, Paloma Blanco, Reme Perini y Juan F. Navarro.

: Segimon Vilarasau, Paloma Blanco, Reme Perini y Juan F. Navarro. Estudio Jaibo-Videogenic : José Luis Navarro, Adán Aliaga, Beatriz Freire, Laura Garví y Sergi Hernández.

: José Luis Navarro, Adán Aliaga, Beatriz Freire, Laura Garví y Sergi Hernández. Estudio Juanjo Hernánde z: Juanjo Hernández, Mari Pau Pellín, Paco Aracil, Elvira Pizano y Toni Magro.

z: Juanjo Hernández, Mari Pau Pellín, Paco Aracil, Elvira Pizano y Toni Magro. Estudio Dolor Amor : Loli Moloni, Andrea Moreno, Jose Such, Pablo Bellot, Hunter87 y Kribi Heral.

: Loli Moloni, Andrea Moreno, Jose Such, Pablo Bellot, Hunter87 y Kribi Heral. Estudio DelgadoDavid : Delgadodavid, Aurelio Ayela, Juan Carlos Rayas, Marisa González y Pepe Pétalo.

: Delgadodavid, Aurelio Ayela, Juan Carlos Rayas, Marisa González y Pepe Pétalo. Estudio Mariam Cremades: Mariam Cremades, Jabalenzuela, Mariano Gutiérrez, Antonio Gálvez, eliaSere y Javier Pastor.

Mapa Open Studio Alicante 2025 / INFORMACIÓN

Horario de visitas