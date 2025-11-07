Alicante Fashion Week celebra diez años con un gran desfile en el centro de la ciudad

Alicante Fashion Week celebra este viernes un desfile popular en plaza del Ayuntamiento de Alicante con el que conmemorar el décimo aniversario de la pasarela. A partir de las 19 horas, la céntrica plaza reunirá a algunos de los diseñadores emergentes y firmas que han pasado por ediciones anteriores de Alicante Fashion Week bajo el marco de Diez años de moda, arte y tendencia para cerrar los desfiles de la décima edición, celebrada los días 24 y 25 de octubre.

En este acto final participan con sus creaciones una docena de participantes de otros años, como Álex Mora, Anne Poupée, Débora Velásquez, Elena Koshurnikova, Estrella Sola, Juanfran Castillo, PMK Artesanías, Ramil & Pujalte, Siia, y Teresa Mateo y Pablo Medina, de la Escuela Superior de Alta Costura Virma. Los diseñadores y diseñadoras mostrarán sus creaciones realizadas para la ocasión.

La directora de Alicante Fashion Week, Natalia Torres, recordó hace unas semanas en la presentación que cuando arrancó esta iniciativa hace diez años "no había nada alrededor, ni en Valencia ni en Murcia, y comenzamos siendo un punto de referencia de la moda mediterránea", tras indicar que al tratarse de una pasarela abierta a jóvenes talentos, sin excesivas restricciones, AFW ha servido de trampolín para muchos de ellos, como el alicantino Dominnico, "que empezó con nosotros. Su primera oportunidad se la dimos aquí y ahora viste a cantantes internacionales".

El desfile es abierto al público y permite a los espectadores disfrutar de la pasarela sin necesidad de entrada o invitación previa. El acto estará presentado por la periodista Daniela Espinosa, conocida por su perfil en Instagram sobre curiosidades, eventos y gastronomía de Alicante Soy Alicante x Daniela; y se podrá disfrutar de un original espectáculo de ballet por Rasago Estudio.

Alicante Fashion Week está patrocinada por la Diputación Provincial de Alicante a través del Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos; y cuenta con la colaboración principal del Ayuntamiento de Alicante, Impulsalicante, Concejalía de Turismo, Real Liceo Casino de Alicante y Teselas restaurante; el official car Xpeng Motorkai, de Grupo Huertas; el maquillaje y peluquería oficial por Noemí Sánchez Estilistas, y la colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA), Pepa Miralles Estilismo y Peluqueros Asociados, Rasago Estudio, la agencia de talentos Musicalada, Perfect Beauty, Mimare, Rabitos Royale, el medio Soy Alicante y la agencia Hunter, entre otros. Organiza Lalumier Eventos & Comunicación. Junto a la pasarela se expondrán en exclusiva vehículos de la firma de automóviles Xpeng Motorkai, de Grupo Huertas, official car de la pasarela, en tonos blanco y verde grisáceo vestidos para la ocasión.