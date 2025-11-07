Dos alicantinos entran en 'Gran Hermano 20' y ya están dando juego: “Soy pasión, soy fe y soy drama”

La nueva edición de Gran Hermano ya ha abierto sus puertas y entre los veinte concursantes que pisan la casa más famosa de España hay dos nombres que no han pasado desapercibidos en la provincia de Alicante. Paula, de Crevillente, y Aquilino, de Alicante, llegan con personalidades tan distintas que prometen dar mucho juego dentro del programa que conduce Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Paula (Crevillente): “Mi fe es muy importante”

Durante su presentación, Paula, de 27 años, confesó que su participación en Gran Hermano es un sueño cumplido y una oportunidad para mostrarse tal como es. “Mi fe es muy importante”, dijo, dejando claro que su espiritualidad será parte de su experiencia dentro del concurso.

Se define como “una chica de profundas creencias religiosas” y asegura que su paso por el reality será una mezcla de introspección y autenticidad. Jorge Javier Vázquez, al confirmarla como concursante oficial, le dijo entre risas que “sus plegarias habían sido atendidas”, un guiño a su carácter creyente que ya la ha convertido en uno de los nombres más comentados del estreno.

Desde Crevillente, sus amigos la describen como cercana, con los pies en la tierra y una serenidad que contrasta con el ritmo intenso del concurso. En redes sociales, su naturalidad y su forma de hablar sin artificios han generado simpatía entre muchos espectadores.

Jorge Javier Vázquez / Mediaset

Aquilino (Alicante): “Soy pasión, soy fe y soy drama”

Si Paula representa la calma, Aquilino es la energía. Nacido en Alicante, este joven de 31 años llegó a la casa con una presentación imposible de olvidar: “Soy pasión, soy fe y soy drama”, proclamó ante las cámaras.

Desde el primer momento dejó claro que no pretende pasar desapercibido: “Quiero que España entera me vea brillar”, dijo, reivindicando su personalidad extrovertida y su amor por el formato. Para él, Gran Hermano “me ha enseñado a apreciar la diversidad y la autenticidad de las personas”, una declaración que resume su manera de entender el programa: un espacio para mostrarse tal como es.

Con una actitud entre provocadora y emocional, Aquilino promete dar momentos intensos. En redes ya se ha ganado el apodo de “el alicantino del drama”, aunque su discurso también ha conectado con quienes valoran su mensaje de libertad y autoaceptación.

Alicante vuelve a brillar en el reality más famoso de España

Con Paula y Aquilino, la provincia de Alicante vuelve a tener presencia destacada en uno de los formatos más mediáticos de la televisión española. En años anteriores, concursantes alicantinos ya habían dejado huella por su carácter, su carisma o su sorprendente vida tras el reality y esta vez todo apunta a que la historia podría repetirse.

El contraste entre ambos resume, en cierto modo, la diversidad de la provincia: de la Crevillente tradicional y creyente al Alicante urbano y rompedor. Dos perfiles opuestos que prometen chocar, emocionar y, sobre todo, dar mucho que hablar en las próximas galas.