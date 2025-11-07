El arte gestual de Luis Fega se instala en la Lonja de Alicante

"Nunca estoy contento con lo que hago y eso me agota bastante porque siempre creo que se puede hacer mejor. Si tengo una exposición, estoy hasta el día de antes pintando. Me esfuerzo al máximo para no echarme la culpa si algo sale mal. Hace años era más relajado pero ahora soy cada vez más exigente conmigo mismo", explica Luis Fega (Vegadeo, Asturias, 1952) poco antes de inaugurar este viernes (19.30 horas) su exposición Huellas de singularidad en la sala municipal de la Lonja del Pescado de Alicante, donde permanecerá hasta el 1 de marzo de 2026.

Artista abstracto de consolidada trayectoria, con más de setenta exposiciones individuales y obra en diferentes museos y en colecciones privadas nacionales e internacionales, Luis Fega exhibe en Alicante más de sesenta piezas de pintura en gran formato y también una selección de esculturas -él prefiere llamarlas ensamblajes- realizadas durante los últimos 25 años.

Llega a la sala de la Lonja de la mano del artista alicantino Eduardo Lastres, que comisaría la muestra, con quien mantiene amistad desde su primera exposición en la galería alicantina La Mácula, que dirigía en los años ochenta. "Lo propuse por su calidad. Luis expuso también en la galería Italia y en otra exposición de coleccionistas, así que esta será la cuarta ocasión en Alicante, donde también enseña sus esculturas", indica el comisario, convencido de que el espectador "se va a sentir impactado por la expresión de una obra rigurosa y coherente, transgresora en la ejecución automática del gesto".

Luis Fega y Eduardo Lastres / Jose Navarro

Con la mirada puesta en la libertad del expresionismo americano (Pollock, De Kooning..) sin dejar de lado el español (El Paso, Millares, Saura...), Fega reconoce que siempre ha combinado "el gesto y la geometría" en su pintura y habitualmente con el uso de colores fuertes. "Busco siempre los extremos y me siento a gusto con los contrastes fuertes. Creo que lo que hago al pintar es un reflejo de mi ser y, si mi arte es de contrastes, es porque creo que yo soy así, temperamental", explica el artista asturiano.

Autodidacta en sus inicios, en 1983 recibe la Beca Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura y su pintura ha sido representada por galerías como Juana Mordó, Edurne, Cornión, May Moré y Puxagallery entre otras. "Desde que empecé a pintar está el gesto, incluso cuando empecé a pintar figurativo era muy gestual. El gesto -explica- no se puede forzar, ni pensar; es así, sale solo y cuando no sale es un poco frustrante. Intento que al pintar piense la mano, no la cabeza".

Descomponer un cuadro para componer otro

Esa tensión que refleja en su obra pictórica, con piezas de este mismo año, desaparece en sus piezas de ensamblaje, que empezó a crear con materiales usados o de desecho hace dos décadas. "En realidad descompongo un cuadro para componer una nueva obra, pero a mí me vale como disfrute en la búsqueda de salidas nuevas. El arte no debe repetir modelos, eso sería artesanía, sino que tiene que buscar caminos nuevos".

Luis Fega, con una de sus esculturas / Jose Navarro

Él, que sigue pintando con el lienzo en el suelo -"y acaba siendo agotador", bromea-, reconoce que tuvo "la suerte de empezar a pintar en plena explosión creativa a la muerte de Franco, cuando las galerías eran un hervidero", pero considera que hoy "España no es fácil para el artista, no es un país que proteja el arte".