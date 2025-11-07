El Ayuntamiento de Benidorm responde al Low Festival: "Las condiciones de la promotora no son compatibles”

Producciones Baltimore ha confirmado este viernes que el Low Festival no continuará en Benidorm en 2026 tras las condiciones impuestas por la nueva empresa adjudicataria del terreno donde se desarrollaba el evento musical, uno de los más importantes a nivel nacional. Tras la noticia, el Ayuntamiento de Benidorm ha mostrado su descontento con la "decisión unilateral" de la promotora de poner fin a su vinculación con el municipio, asegurando que no tenían constancia de esta decisión.

En un comunicado oficial, el consistorio explica que la promotora les informó de su decisión apenas unos minutos antes de hacerla pública en redes sociales, una noticia que el Ayuntamiento “lamenta profundamente”. El contrato que unía a ambas partes finalizó el pasado mes de julio “sin posibilidad de prórroga”, y aunque el Ayuntamiento admite que su intención era alcanzar un nuevo acuerdo para garantizar la continuidad del festival, aseguran que las condiciones exigidas por la organización “no son compatibles con las nuevas pretensiones del Ayuntamiento en la gestión de los eventos”.

Entre los principales puntos de desacuerdo se encuentra, según ha hecho público el consistorio, la limitación de horarios, ya que la nueva normativa municipal establece la finalización de la emisión musical a las 02:30 horas en fines de semana, una medida que choca con las necesidades del festival. Por su parte, la promotora del festival asegura que el desacuerdo ha estado provocado por la falta de entendimiento con la UTE adjudicataria, debido principalmente a temas económicos, y que tampoco se contó con la mediación del Ayuntamiento.

El consistorio ha aprovechado el comunicado para agradecer a Producciones Baltimore los 14 años de colaboración, en los que “Benidorm ha mejorado su posicionamiento como ciudad de eventos y la promotora se ha expandido a otros territorios y ciudades”. Con esta marcha, la ciudad se despide de uno de sus eventos musicales más emblemáticos del verano. Sin embargo, el proyecto del gobierno local actual, adjudicado a la UTE de comerciantes hosteleros Sky Benidorm, es la de dar mayor protagonismo a la escena musical.