Después de tres lustros de música, el Low se va de Benidorm. La organización del festival, uno de los más emblemáticos de la Costa Blanca, ha comunicado este viernes oficialmente que, tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm para la renovación del convenio de colaboración vigente, se trasladará a una nueva ciudad, que se anunciará en los próximos días. En este nuevo destino, Low Festival continuará "con el mismo espíritu, calidad artística y compromiso con la música en directo que lo han caracterizado durante los últimos 15 años", ha anunciado la promotora, Producciones Baltimore, que ha organizado este festival en la ciudad de los rascacielos durante 14 años tras la primera edición en Alicante.

Durante las últimas semanas, la dirección del festival ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para renovar el acuerdo por cuatro años más. En dichas reuniones, apunta la organización, se confirmó verbalmente la continuidad del proyecto y su protección ante cualquier nueva adjudicación del recinto. "Sin embargo, finalmente no ha sido posible llegar a un entendimiento tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada, cuyas condiciones económicas resultaban inviables para el festival", señalan, tras añadir: "Nos han echado del festival".

Ante esta situación, la organización del festival –el más grande de la provincia y dentro de los 10 más importantes de España- desea transmitir un mensaje claro: "Low Festival no se acaba aquí. Seguimos adelante, en una gran ciudad de verano y playa, con la misma energía, pasión y profesionalidad de siempre. Este proyecto nació del amor por la música y seguirá creciendo fiel a su esencia". La próxima ubicación, eso sí, será dentro de la provincia de Alicante, han asegurado.

Quince años de historia de la música en la provincia

A lo largo de estos 15 años, Low Festival ha demostrado su capacidad de adaptación, superando desafíos como impagos, siempre con la lealtad de su público, artistas, agencias, trabajadores y colaboradores. Su trayectoria se ha consolidado como una referencia en el circuito nacional de festivales, destacando por su cercanía, su cuidada programación y el respeto hacia la profesión.

Durante estos 15 años, el festival ha contado con bandas que han marcado su historia y la de todos los lowers, como Pet Shop Boys, New Order, The Chemical Brothers, Primal Scream, Vetusta Morla, Izal, Lori Meyers o Viva Suecia, entre muchos otros, contribuyendo a construir un proyecto que ha ido creciendo junto a todos sus asistentes.

Próximo anuncio del nuevo emplazamiento y cartel

La nueva ciudad se dará a conocer en los próximos días junto al anuncio oficial del cartel, que mantendrá la línea artística que ha convertido al festival en una cita imprescindible convirtiendo el 31 de julio, 1 y 2 de agosto en los tres días elegidos del verano.

El CEO de Producciones Baltimore y director del festival, José Manuel Piñero, ha indicado que al equipo del festival "nos mueve la música, la honestidad y las ganas de seguir creando momentos únicos. Por eso miramos hacia adelante, con ilusión renovada y las puertas abiertas a todos los que han formado parte de esta historia"..

Tanto la organización como Producciones Baltimore quiere agradecer a todas las agencias, bandas, patrocinadores y medios de comunicación el apoyo y la confianza mostrada durante estos años y sigue adelante con el proyecto que nació en el Puerto de Alicante, creció en Benidorm y que, ahora, 15 años después, se traslada a un nuevo espacio sin perder su esencia. El traslado a una nueva ciudad no solo representa un cambio de ubicación, sino también una oportunidad para seguir creciendo y ofreciendo experiencias únicas al público.

Un impacto de 150 millones de euros en la ciudad

Low Festival deja Benidorm con un impacto económico en la ciudad de más de 150 millones de euros, una inversión de 40 millones de euros, más de 900 bandas y un impacto de medio de casi 100 millones de euros, según los datos facilitados por Baltimore.

"Queremos agradecer, de corazón, a Benidorm, a sus vecinos, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes que nos han acompañado y apoyado durante todos estos años. Gracias por tanto cariño, por tanta música y por hacerlo posible. También gracias a todas las bandas, proveedores y colaboradores por apoyarnos en esta nueva etapa para seguir juntos compartiendo el espíritu Low", han concluido.