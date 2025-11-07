Los Premios Jaume I denuncian con un "comecocos" un retraso de 40 años en investigación

Una máquina de 'arcade', como las que se utilizaban para jugar a los "comecocos" en los años ochenta, pero donde quienes saltan, caminan y corren son investigadores de largas trayectorias. Es el centro de la campaña de publicidad y medios que ha lanzado la Fundación Premios Rei Jaume I para su entrega de premios de este año, la edición número 37.

"Hemos utilizado como símbolo una máquina del pasado, de hace 40 años, porque llevamos 40 años de retraso respecto a la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB invertido en materia de investigación, desarrollo e innovación", ha explicado el secretario y presidente ejecutivo de la Fundación, Javier Quesada. Son cuatro décadas de "decalaje" en un aspecto en el que es, considera, más necesario que nunca pisar el acelerador.

Un crecimiento del 1% en inversión del PIB

Pero Quesada niega que el mensaje lanzado por esa vuelta a la vida de los recreativos sea pesimista. "Es un mensaje realista, porque tenemos niveles de I+D+i comparables a los que se daban en la media de la Unión Europea en el año 85", ha detallado. Eso sí, el porcentaje del Producto Interior Bruto que invierte España en esta materia ha crecido. En 1985, ese porcentaje correspondía al 0,5% del PIB. Ahora, la cifra es del 1,5%.

Y no es la única buena noticia. Quesada ha subrayado también que España "ha crecido mucho en investigadores". Hace 40 años, en territorio español había 21.400 profesionales de la investigación trabajando, mientras que las cifras de 2025 ascienden a 175.000. "No estamos queriendo decir que aquí no se progresa, ni mucho menos", ha dicho, sobre todo teniendo en cuenta que esa cifra se ha multiplicado por ocho en estas décadas. A ello se suma el trabajo de "centros de investigación punteros en el mundo, cosa que hace 40 años era impensable".

También a nivel autonómico han mejorado las cifras. En la Comunitat Valenciana, hoy, hay 15.500 investigadores, una cantidad que cuadruplica o quintuplica los que había hace cuatro décadas.

Javier Quesada y Vicente Boluda en la rueda de prensa de presentación / Germán Caballero

Un juego de 'arcade'

Como parte de la campaña, se colocarán estas máquinas durante los días laborables dentro de los campus universitarios, para que el alumnado pueda jugar. El juego está protagonizado por los siete investigadores ganadores de premios en esta edición, en la que se destacan todas las fases de la investigación: desde la básica hasta la creación de empresas y empleo.

"Jugando con la máquina se ven los méritos de los premiados con la tecnología que se utilizaba en la época", ha detallado Quesada. Los fines de semana, las máquinas estarán colocadas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El juego se llama 'Cazacoins'. "El 'insert coin' que aparece quiere decir que hay que invertir en España, pero debería invertirse y además mantenerse la inversión, porque los rendimientos son a largo plazo", ha advertido el presidente ejecutivo de la fundación. El desarrollo de la investigación "no pasa de un año para otro, sino en decenios". Como ocurre, ha añadido, con la presencia de la mujer en la ciencia. Quesada ha destacado que este año es el primero en el que hay mayoría de investigadoras entre los galardonados.

El juego CazaCoins de los Premios Jaume I / Germán Caballero

"Quien venga será bien recibido"

El acto de entrega de premios, como de costumbre, lo presidirá el rey. "Los entrega el rey de España, y de aquí al 25 no creo que lo vayan a cambiar", ha bromeado Vicente Boluda. Lo ha hecho en respuesta a preguntas de los periodistas sobre qué president creen que habrá en el acto tras la dimisión de Carlos Mazón. "El que esté en ese momento", se ha limitado a decir Boluda, que ha añadido que no es algo que afecte directamente a la fundación. "Nosotros somos de todos, y quien venga será bien recibido", ha resumido Quesada, por su parte.

"Lo único que nos preocupa es que el siguiente president siga apoyando a la fundación y que pueda seguir haciendo su labor, el resto son opiniones como ciudadano", ha destacado Vicente Boluda. El deseo de Quesada para el futuro jefe del Consell es que "utilizara más" el conocimiento de la fundación. Que a los premiados, que luego forman parte del alto consejo consultivo, "se les pregunte más". También en la reconstrucción tras la dana, en concreto, demanda "que se pongan en conocimiento los planes de reconstrucción y escuchar cuál es la opinión de estos expertos". "Cada uno es de un sitio diferente y a lo mejor pueden enriquecerlos", ha considerado.

Los premiados

Este año, el premio en Investigación Básica ha recaído en José Luis Mascareñas Cid, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director del Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS). El galardón en Economía reconoce a Jan Eeckhout, profesor de Investigación ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Por su parte, el Jaume I en Investigación Biomédica de 2205 es Nuria López Bigas, profesora de Investigación ICREA en el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona y profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra. Además, el jurado ha otorgado la medalla en Investigación Clínica y Salud Pública a Silvia de Sanjosé Llongueras, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) de l'Hospitalet de Llobregat, mientras que el premio dedicado a la Protección del Medio Ambiente ha sido para la antropóloga catalana Victoria Reyes García, profesora de investigación ICREA en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde dirige el Laboratorio de Análisis de Sistemas Socioecológicos en la Globalización (Laseg).

El Jaume I de Nuevas Tecnologías 2025 es para la valenciana Mª Jesús Vicent Docón, coordinadora del área de Terapias Avanzadas y jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València. El antiguo galardón al emprendimiento, que estrena una denominación más inclusiva este año al pasar a llamarse premio a la Revelación empresarial ha sido para el valenciano Damià Tormo Carulla. Este biólogo y empresario es socio, gerente y cofundador de Columbus Venture Partners.

"Hay investigadores en química y biología, hay tecnólogos que desarrollan tecnologías que aprovechan ese conocimiento y hay quien ha creado empresas y puestos de trabajo", ha resumido Quesada. Es decir, que los galardones abarcan toda la trayectoria investigadora: "desde la investigación básica, hasta la mejora del bienestar de la sociedad".

Vicente Boluda juega con la máquina de "arcade" / Germán Caballero

La agenda de este año

La entrega de Premios Rei Jaume I de este año se celebrará el 25 de noviembre en torno al mediodía, aunque la hora está por confirmar. Se celebrará, como siempre, en la Lonja, pero la agenda comenzará el día anterior, lunes 24.

El lunes habrá una rueda de prensa con los premiados en la sede de la Fundación. Posteriormente, se trasladarán al ensayo de la ceremonia de entrega de premios a la Lonja y de ahí, partirán a una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a conocer el Museo de las Ciencias, así como los departamentos científicos de l'Oceanogràfic. Por la tarde, en el Puerto, habrá un coloquio con los premiados, antes del acto de recepción de distinciones oficiales en la Generalitat y la cena oficial.

El martes la agenda comenzará con el acto de entrega de premios en la Lonja. Los premiados comerán luego en el Ateneo con los patrocinadores y, por la tarde, comenzarán las conferencias de los galardonados en las universidades y centros de investigación.