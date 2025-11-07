Rafael Zurita analiza el imperio napoleónico y su impacto en Europa

La Fundación Mediterráneo continúa su ciclo “Grandes Imperios, grandes emperadores” con la conferencia “El imperio napoleónico y su impacto en Europa”, a cargo del historiador Rafael Zurita, que se celebrará el miércoles 12 de noviembre a las 19:00 horas en el Aula de Cultura de Alicante (Av. Doctor Gadea, 1). La entrada es libre hasta completar aforo.

La ponencia abordará la figura de Napoleón Bonaparte como arquitecto de un nuevo modelo de poder que redefinió la política europea tras la Revolución Francesa. Zurita, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, analizará su impacto como figura histórica en Europa a través de su acción política.

Rafael Zurita, catedrático de Historia. / INFORMACIÓN

Ciclo “Grandes Imperios, grandes emperadores”

Con esta segunda sesión, el ciclo “Grandes Imperios, grandes emperadores” prosigue su recorrido por tres figuras que definieron el curso de la historia universal: Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte y Felipe II, cuyas conquistas, visiones y estructuras de poder siguen inspirando el debate sobre el liderazgo, la ambición y la construcción de civilizaciones.

La próxima conferencia, a cargo del historiador Emilio Soler Pascual, cerrará el ciclo el martes 18 de noviembre, con una aproximación al reinado de Felipe II, el monarca que consolidó el primer imperio global de la historia moderna.