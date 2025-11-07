LOS 40 Music Awards 2025
Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena con un look rompedor negro y maxigafas de sol
La artista catalana vestida de negro ha reaparecido con un conjunto de Balenciaga compuesto por un crop top de plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa
Lucía Prieto
La artista catalana Rosalía ha revolucionado este viernes la alfombra roja de LOS 40 Music Awards 2025, que se ha paralizado a su llegada, el mismo día que estrena su cuarto álbum, 'LUX.
Rosalía ha llegado al pabellón multiusos Roig Arena, que acoge la gala, con unas gafas gigantes con brillantes y vestida con un dos piezas compuesto por un 'croptop' con plumas y una falda negra.
"Hemos venidos a celebrar"
Toda la prensa se ha concentrado para escuchar a la cantante, que se ha mostrado muy contenta de estar en València para presentar su disco: "Hemos venidos a celebrar. Me ha sorprendido mucho, la gente tenía muchas ganas y me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido así", ha dicho la artista.
Maxigafas de sol
La cantante ha asegurado estar "muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha ilusión" y también ha desvelado que "es un honor estrenarlo aquí". En cuanto a la acogida que ha tenido su último trabajo, Rosalí ha comentado que "me ha sorprendido mucho que la gente lo haya recibido con tantas ganas".
Como no podía ser de otra manera, Rosalí ha elegido un estilismo rompedor: vestida de negro con un conjunto de Balenciaga compuesto por un crop top de plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa... Eso sí, lo que más ha destacado de su look han sido sus maxigafas de sol cargadas de brillantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Multas de hasta 500 euros para los patinetes eléctricos en Alicante: el requisito que habrá que cumplir a partir del 2 de enero
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- Muere Iván Iturralde, propietario del Restaurante Poniente del Real Club de Regatas de Alicante
- ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar